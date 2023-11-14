Це свідчить про те, що республіканці прийняли Трампа як лідера серед кандидатів у президенти від Республіканської партії.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон підтримав кандидатуру Дональда Трампа на пост президента від Республіканської партії. Це свідчить про підтримку колишнього президента серед більшості членів партії.

"Я повністю за президента Трампа", - сказав Джонсон в ефірі CNBC.

До цього Джонсон керував спробами конгресменів скасувати програш Трампа на виборах 2020 року. Після поразки Трампа Джонсон склав юридичну записку, підписану 125 іншими республіканцями Палати представників, яка намагалася переконати Верховний суд відхилити результати виборів у кількох спірних штатах, які Трамп програв демократу Джо Байдену.

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В інтерв’ю CNBC Джонсон захистив дії Трампа, сказавши, що колишній президент вірив "глибоко в своєму серці", що вибори були фальсифікованими.

Водночас Джонсон все ще має відносно низьку популярність, тому незрозуміло, наскільки його підтримка матиме значення для виборців. Тим не менш, це схвалення показує, що республіканці прийняли Трампа як лідера серед кандидатів у президенти від Республіканської партії, незважаючи на те, що багато хто вказував, що цього не станеться після його поразки на виборах 2020 року.

Трамп може стати наступним президентом США

Як писав УНІАН, чергові президентські вибори у США відбудуться у листопаді 2024 року. Республіканська партія, від якої Трамп балотувався у 2016 та 2020 роках, ще не визначила свого офіційного кандидата – зараз триває процедура внутрішніх "виборів". Але найвищий рейтинг серед республіканців має саме Дональд Трамп.

Чинний президент США Джо Байден наразі поступається у рейтингу Трампу в 5 із 6 ключових штатів. На попередніх виборах все було навпаки.

Водночас, як застеріг конгресмен-демократ Джеймі Раскін, у разі повернення Дональда Трампа у Білий дім його другий термін на посаді президента США нагадуватиме правління Володимира Путіна та інших авторитарних лідерів.

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