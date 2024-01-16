У своєму виступі після оголошення результатів Трамп заявив, що "Росія ніколи б не напала на Україну", та знову сказав про свої гарні стосунки з президентом РФ Путіним.

Дональд Трамп легко переміг на кокусах (збори прихильників чи членів політичної партії) Республіканської партії в штаті Айова. Як пише Sky News, Трамп набрав понад 50% голосів виборців, випередивши найближчого конкурента - губернатора Флориди Рона ДеСантіса на 30 пунктів.

Якщо він переможе і в інших штатах, які беруть участь у достроковому голосуванні, як припускають опитування, Трамп швидко завершить праймеріз і переключить свою увагу на матч-реванш із президентом Джо Байденом на загальних виборах.

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Незважаючи на значне відставання від Трампа, Рон ДеСантіс та Ніккі Гейлі, що посіли друге та третє місця відповідно, все ще налаштовані оптимістично та планують продовжити передвиборчу боротьбу. Тим часом, Вівек Рамасвамі, який набрав на кокусах в Айові 7,7%, зняв свою кандидатуру, заявивши, що повністю підтримає Трампа.

Що Трамп сказав про війну в Україні

Виступаючи після того, як його перемога стала очевидною, Трамп подякував тим, хто його підтримав, і детально розповів про свої плани, якщо він повернеться в Білий дім. Так, Трамп пообіцяв зупинити "навалу" мігрантів на мексиканському кордоні і "пробурити нафтові свердловини".

Говорячи про війну в Україні, Трамп заявив, що "Росія ніколи б не напала на Україну, ніколи б цього не зробила" та знову сказав про свої гарні стосунки з президентом РФ Путіним.

"Ми дуже добре ладнаємо. Це добре, а не погано. Якби фальшиві новини стали справжніми та чесними новинами, 90% наших проблем у цій країні було б вирішено. Ситуація з Україною настільки жахлива. Та ми збираємось вирішити це, ми збираємось вирішити це дуже швидко. Я дуже добре знаю президента Путіна, дуже добре знаю Зеленського".

Наслідки переобрання Трампа президентом США

Як писав УНІАН, у Європі серйозно стурбовані негативним ставленням Трампа до НАТО. В європейських столицях побоюються, що Трамп спробує вивести США з Альянсу. І навіть в разі невдачі такої спроби, вона може підірвати довіру до НАТО, яка є чи не головною запорукою стримування Росії.

Водночас міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначав, що перемога Дональда Трампа на президентських виборах в США в 2024 році не обов'язково призведе до проблем виділенням допомоги Україні і вважає, що до політика потрібно знайти підхід.

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