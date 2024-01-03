Український дипломат вважає, що ситуація не катастрофічна.

Перемога Дональда Трампа на президентських виборах в США в 2024 році не обов'язково призведе до проблем виділенням допомоги Україні. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що у політику потрібно знайти підхід.

За його словами, "з будь-якої ситуації треба витискати користь для себе, для своєї країни, або повертати ситуацію таким чином, щоб можна було цю користь для країни вичавити".

"Трамп сприймається завдяки своїм, я б сказав, ультрахаризматичним вчинкам, своїй репутації і фразам. Але хто продав Україні першу американську зброю? Президент Трамп - Javelin. Хто розпочав програму безкоштовної передачі Україні перших військово-морських суден, катерів типу Island та Mark-6? Трамп. Хто воював з "Північним потоком-2" та наклав санкції на відоме, але вже призабуте судно Fortuna, яке прокладало цей трубопровід? Це був Трамп", - заявив дипломат в інтерв'ю NV.

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При цьому він відкинув будь-які домовленості з президентом РФ Володимиром Путіним і Трампом або іншим лідером США.

"Тому Трамп-це людина, з якою можна працювати, потрібно просто вміти з ним працювати. Якщо він дійде до виборів і якщо він в них переможе, він буде зовсім іншим, ніж президент Джо Байден, якому ми надзвичайно за все вдячні. Є дуже багато "якщо", Але Україна не повинна нічого боятися, ніяких виборів і ніяких діючих або майбутніх політиків", – підсумував Кулеба.

Вибори президента у США - чи братиме участь Трамп

Верховний суд штату Колорадо виключив колишнього президента Дональда Трампа з виборчого бюлетеня штату у 2024 році, ухваливши, що він не є відповідним кандидатом у президенти через "заборону повстанців", передбачену 14-ю поправкою.

Крім того, Апеляційний суд США постановив, що Трампа можна судити за події 6 січня 2021 року, адже в тих подіях на нього не розповсюджується президентський іммунітет. Але розгляд справи по суті ще не відбувся.

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