Вибори в США пройшли 3 листопада, офіційно підсумки не оголошені. За підрахунками найбільших ЗМІ, перемогу здобув Байден.

Верховний суд США відхилив пропозицію Техасу, підтримувану Дональдом Трампом, анулювати результати виборів у чотирьох ключових штатах, що може фактично заблокувати спроби чинного глави побороти перемогу на президентських перегонах Джо Байдена.

Про це повідомляє Bloomberg.

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Йдеться про спробу оскаржити перемогу кандидата від демократів у Пенсильванії, Джорджії, Мічигані та Вісконсині.

Це рішення завершує «великий» судовий процес Трампа і розбиває його сподівання таки отримати крісло президента ще на один термін поспіль.

У п’ятницю Трамп закликав Верховний суд проявити «велику мудрість та відвагу». Однак за кілька годин після ухвалення рішення він написав у Twitter: «Верховний суд справді нас підвів. Немає мудрості, немає мужності!».

Вибори президента США

Вибори в США пройшли 3 листопада, офіційно підсумки не оголошені. За підрахунками найбільших ЗМІ, перемогу здобув Байден.

Дональд Трамп не визнає перемогу демократа, але при цьому погодив процедуру передачі влади.

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Автор: УНІАН