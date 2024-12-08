У розвідці розповіли, як РФ просувала свого кандидата в соцмережах.

Румунська розвідка повідомила, що під час президентських виборів країна стала ціллю "агресивної російської гібридної атаки".

Посилаючись на дані розвідки, Конституційний суд країни скасував результати першого туру виборів президента й анулював усі підсумки, передає BILD.

Кремль, імовірно, намагався втрутитися у вибори, проводячи кампанію на підтримку Келіна Джорджеску. За даними розвідки, вкрай правий проросійський кандидат активно просувався через TikTok за допомогою керованих акаунтів, рекомендаційних алгоритмів і платної реклами.

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Підозру викликало те, що наприкінці листопада він несподівано виграв перший тур президентських виборів, хоча перед цим згідно з опитуваннями його шанси були мінімальними. Відомство з охорони конституції Німеччини підтвердило ці дані.

Лідер фракції Європейської народної партії в Європейському парламенті Манфред Вебер заявив виданню щодо Румунії: "Близько 85 тис. фальшивих акаунтів були систематично створені Росією з 2016 року для нарощування впливу в соцмережах. Були кібератаки і підтверджені грошові потоки від російських банків. Усе це з метою підтримати проросійського кандидата".

Вибори в Румунії

За результатами виборів у Румунії, які оголосила ЦВК країни, переможцем у першому турі став праворадикал Келін Джорджеску. Він відомий своєю підтримкою режиму керівника РФ Володимира Путіна, а також заявляв, що за війною в Україні стоїть нібито "імперіалістичний" військово-промисловий комплекс.

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