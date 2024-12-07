Йоганніс запевнив, що не планує ставати прем’єр-міністром.

Діючий президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що залишатиметься на посаді до обрання свого наступника. До цього Конституційний суд країни анулював результати першого туру президентських виборів, на яких переміг кандидат Калін Джорджеску з проросійською репутацією. Про це повідомляє Digi 24.

Політик розповів, що залишить посаду, "коли новий президент складе присягу". Також він запевнив, що не планує ставати прем’єр-міністром.

"До останнього дня я буду працювати за демократичну, вільну, сучасну, безпечну, європейську Румунію. Румунія є стабільною, безпечною та міцною країною", - сказав він.

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Очікується, що Йоганніс, термін повноважень якого мав закінчитися 21 грудня, призначить прем’єр-міністра, щоб розпочати формування уряду від парламенту, обраного 1 грудня. За його словами, новий уряд вибере дату нових виборів.

Вибори в Румунії - подробиці

За результатами виборів у Румунії, які оголосила ЦВК країни, переможцем першого туру виборів став праворадикал Келін Георгеску. Він відомий тим, що підтримує режим президента РФ Володимира Путіна, а також заявляв, що за війною в Україні стоїть нібито "імперіалістичний" військово-промисловий комплекс.

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