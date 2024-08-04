Відколи Гарріс стала основним кандидатом демократів, однозначна перевага Трампа зникла.

Віце-президентка США Камала Гарріс мінімально, але стабільно випереджає Дональда Трампа за симпатіями виборців. Це засвідчило нове соціологічне опитування, проведене на замовлення CBS News.

Так, на загальнонаціональному рівні Камала Гарріс має підтримку 50% виборців, а Дональд Трамп – 49%. У так званих хитких штатах, які зазвичай і вирішують результат електоральної битви між кандидатами в президенти США, поки що спостерігається повний паритет: обидва кандидати мають по 50% підтримки тамтешніх виборців.

Як зауважує CBS News, Джо Байден вже давно втратив будь-яку перевагу над Трампом під час таких опитувань.

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Однак важливіше те, що серед демократичних виборців значно зросла кількість тих, хто однозначно підуть голосувати. Це зменшує шанси Трампа на перемогу за рахунок більшої мобілізації "своїх" виборців. До того ж кількість республіканців, які "точно проголосують", навпаки трохи знизилася за останні два тижні.

Показово, що Гарріс є однозначним лідером симпатій серед виборців, які в минулому рідко ходили на вибори, але цього разу точно хочуть проголосувати.

"У більш загальному плані все це вказує на те, що вибори цілком можуть залежати від явки виборців і, зокрема, від виборців із незначною явкою — тих, хто не завжди приходить на вибори", – зазначає CBS News.

Також цікаво, що передвиборчі рейтинги Гарріс і Трампа симетрично розділилися мід виборцями різної статі. Так, чинна віце-президентка значно випереджає республіканського кандидата за кількістю голосів серед жінок (54% проти 45%) і так само значно поступається серед виборців-чоловіків (45% проти 54%).

Вибори в США 2024: останні новини

Як писав УНІАН, вже у понеділок Камалу Гарріс мають формально проголосити офіційним кандидатом від демократів на виборах президента. Вона набрала необхідну кількість голосів виборщиків ще у п'ятницю, але внутрішньопартійне голосування формально триватиме до понеділка.

Також ми розповідали, що республіканці і демократи ніяк не можуть домовитися щодо дебатів між Трампом і Гарріс. Респуліканці хочуть дебатувати на прихильному до них телеканалі Fox, тоді як демократи наполягають на старій домовленості щодо "нейтрального" каналу ABC.

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