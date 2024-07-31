Згідно з опитуванням Гарріс набирає більше голосів, ніж Байден до свого самусунення.

Віцепрезидентка Камала Гарріс отримала перевагу над Дональдом Трампом у семи американських штатах, що "сумніваються". Згідно з опитуванням Bloomberg, Гарріс підтримали 48% виборців проти 47% у Трампа. Це сильніший результат, ніж двоочкове відставання від Трампа у президента Джо Байдена, перед тим як він вибув із перегонів. Гарріс обігнала Трампа в Аризоні та Неваді й більш ніж удвічі збільшила перевагу Байдена над Трампом у Мічигані.

"Цифри свідчать про те, що Гарріс має шанс зібрати коаліцію виборців, яка привела президента Барака Обаму до Білого дому, і чіткіший шлях до перемоги, ніж у Байдена, якому насилу вдалося привернути увагу демократичної бази", - зазначає Bloomberg.

Загалом за опитаними штатами, що "вагаються", - Аризоною, Джорджією, Мічиганом, Невадою, Північною Кароліною, Пенсильванією та Вісконсином - розрив між кандидатами перебуває в межах статистичної похибки опитування. Водночас, пише видання, Гарріс, можливо, наразі насолоджується "фазою медового місяця" - і їй ще доведеться завоювати довіру щодо деяких життєво важливих для виборців питань, зокрема, щодо її здатності керувати економікою та імміграцією.

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Як пише Bloomberg, Гарріс викликала хвилю ентузіазму серед молодих, чорношкірих та іспаномовних виборців.

Так, понад третина виборців у семи штатах заявили, що ймовірність того, що вони візьмуть участь у голосуванні зараз, коли боротьба точиться між Трампом і Гарріс, є значно вищою, а серед чорношкірих та іспаномовних виборців ці цифри зросли до 49% і 44% відповідно. Майже дві третини чорношкірих виборців заявили, що ймовірність того, що вони проголосують у листопаді, деякою мірою або набагато вища.

Водночас, зазначає Bloomberg, відхід Байдена вже вплинув на передвиборчу стратегію Трампа.

"Трампу, який спеціалізується на приниженнях, важко дати визначення своєму новому суперникові, не здавшись водночас расистом або сексистом і не відштовхнувши від себе виборців зі штатів, які "вагаються", - пише видання.

Вибори в США

Гарріс помітно наростила свій загальний рейтинг довіри серед американців за ті кілька днів, що минули після оголошення Джо Байдена про самоусунення з передвиборчої боротьби.

Експрезидент США Барак Обама і колишня перша леді Мішель Обама підтримали кандидатуру Камали Гарріс на посаду кандидата на пост нового глави Білого дому від Демократичної партії.

Крім того, племінник експрезидента США Дональда Трампа Фред заявив, що голосуватиме за Гарріс, назвавши Трампа "атомно божевільним".

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