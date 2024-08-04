Зазначається, що Трамп не припиняє свої нападки на суперницю.

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп запропонував провести дебати з віцепрезиденткою Демократичної партії Камалою Гарріс на телеканалі Fox News 4 вересня. Своєю чергою у Гарріс заявили, що Трамп намагається відмовитися від дебатів, які вже були призначені на каналі ABC.

Видання Reuters пише, що правила будуть схожі до тих, що були на перших дебатах із президентом Джо Байденом, але цього разу дебати відбуватимуться у штаті Пенсільванія, де триває боротьба, і матимуть "повну аудиторію на арені".

Трамп і Байден домовилися про другі дебати 10 вересня на ABC News, які колишній президент запропонував перенести на Fox, найпопулярнішу мережу серед його прихильників.

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Гарріс, яка в п'ятницю здобула голоси делегатів, необхідні для висунення кандидата від Демократичної партії на виборах 5 листопада, заявила, що планує взяти участь у спочатку запланованих дебатах.

"Цікаво, як "будь-який час, будь-яке місце" перетворюється на "один конкретний час, одне конкретне безпечне місце", - написала вона в соціальній мережі X. - "Я буду там 10 вересня, як він і домовився. Сподіваюся, побачу його там".

Представник Гарріс Майкл Тайлер сказав, що Трамп "боїться тікати" і що її кампанія рада обговорити подальші дебати після 10 вересня, про які "обидві кампанії вже домовилися".

У суботу Трамп заявив, що Гарріс "боїться це зробити" і що він зустрінеться з нею 4 вересня, "або я не побачу її взагалі".

Обидва кандидати активно їздять країною, причому Трамп пробує нові лінії атаки на Гарріс, яка, за деякими опитуваннями, перебуває практично в безвихідній ситуації.

Дебати Гарріс і Трампа - останні новини

Кандидат у президенти США Дональд Трамп таки погодився на дебати з кандидатом на посаді глави Білого дому Камалою Гарріс. Трамп, зокрема, уточнив, що дебати відбудуться 4 вересня на телеканалі Fox News

Своєю чергою в команді Гарріс не погоджуються на пропозицію Трампа щодо дебатів, які модеруватиме телеканал Fox News.

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