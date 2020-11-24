Джо Байдена визнали переможцем виборів у Пенсільванії / фото REUTERS

Обраного президента США Джо Байдена визнали переможцем виборів у штаті Пенсільванія.

Про це повідомив губернатор штабу Том Вулф на своїй сторінці в Twitter.

За його словами, він офіційно затвердив перемогу Байдена.

"Як того вимагає Федеральний закон, я підписав документ, який затверджує, що голоси вибірників дістаються Джо Байдену і Камалі Гарріс",- написав Вулф.

Також він висловив подяку співробітникам виборчих комісій, які провели "чесні й вільні вибори в неймовірно складний час в історії нашої спільноти та історії країни".

"Наші співробітники, що працюють на виборах, піддавалися постійним нападкам, і вони діяли чудово і гідно", - додав губернатор Пенсільванії.

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Перемога в цьому штаті дає Байдену 20 голосів вибірників. Згідно з прогнозами американських ЗМІ, Байден має 306 голосів виборців, що значно більше ніж 270 голосів, необхідних для перемоги на виборах президента США.

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Нагадаємо, штаб чинного президента США намагався оскаржити результати виборів у Пенсільванії. Однак, окружний суддя Метью Бранн визнав аргументи команди Дональда Трампа на користь перерахунку голосів у Пенсільванії "безпідставними і спекулятивними".

Перемога Джо Байдена на виборах у США

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Автор: Олександр Топчій