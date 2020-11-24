Раніше штаб чинного президента США Дональда Трампа намагався оскаржити результати виборів у Пенсільванії.

Обраного президента США Джо Байдена визнали переможцем виборів у штаті Пенсільванія.

Про це повідомив губернатор штабу Том Вулф на своїй сторінці в Twitter.

За його словами, він офіційно затвердив перемогу Байдена.

"Як того вимагає Федеральний закон, я підписав документ, який затверджує, що голоси вибірників дістаються Джо Байдену і Камалі Гарріс",- написав Вулф.

Також він висловив подяку співробітникам виборчих комісій, які провели "чесні й вільні вибори в неймовірно складний час в історії нашої спільноти та історії країни".

"Наші співробітники, що працюють на виборах, піддавалися постійним нападкам, і вони діяли чудово і гідно", - додав губернатор Пенсільванії.

Перемога в цьому штаті дає Байдену 20 голосів вибірників. Згідно з прогнозами американських ЗМІ, Байден має 306 голосів виборців, що значно більше ніж 270 голосів, необхідних для перемоги на виборах президента США.

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Нагадаємо, штаб чинного президента США намагався оскаржити результати виборів у Пенсільванії. Однак, окружний суддя Метью Бранн визнав аргументи команди Дональда Трампа на користь перерахунку голосів у Пенсільванії "безпідставними і спекулятивними".

Перемога Джо Байдена на виборах у США

3 листопада в США відбулися президентські вибори.

Офіційні результати ще не оголошені, але провідні американські ЗМІ оголосили про перемогу Джо Байдена на виборах президента США.

Своєю чергою, чинний президент Сполучених Штатів Трамп відмовився визнавати перемогу свого суперника. Він підкреслив, що рішення про перемогу на виборах приймається після підрахунку законних голосів, а не після заяв медіа.

Світові лідери, однак, поспішили привітати Байдена з перемогою. Серед них президент України Володимир Зеленський.

З усім тим, 24 листопада адміністрація Дональда Трампа повідомила адміністрацію Байдена про готовності передати повноваження.

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Автор: Олександр Топчій