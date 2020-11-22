Трампу відмовили у перерахунку голосів у Пенсильванії / фото REUTERS

Окружний суддя Метью Бранн визнав аргументи команди чинного президента США Дональда Трампа на користь перерахунку голосів у Пенсильванії "безпідставними і спекулятивними".

Про це йдеться у його заяві, передає DW.

"Цьому суду представили натягнуті аргументи без суті та спекулятивні звинувачення. У США це не може виправдати позбавлення права голосу одного виборця, вже не кажучи про всіх виборців шостого за кількістю населення штату країни", - наголошується у рішенні судді Бранна.

Цим позовом команда Трампа намагалась зупинити оголошення Байдена переможцем у Пенсильванії. У Трампа заявляли, що деякі округи помилково дозволяли виборцям виправляти помилки у своїх поштових бюлетенях.

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Перемога у Пенсильванії надає 20 голосів виборців кандидату у президенти США. Згідно з прогнозами американських ЗМІ, Байден має 306 голосів виборців, що значно більше за 270 голосів, необхідних для перемоги на виборах президента США.

Перемога Джо Байдена на виборах у США

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Автор: УНІАН