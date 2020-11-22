Суддя назвав аргументи команди чинного президента "безпідставними і спекулятивними".

Окружний суддя Метью Бранн визнав аргументи команди чинного президента США Дональда Трампа на користь перерахунку голосів у Пенсильванії "безпідставними і спекулятивними".

Про це йдеться у його заяві, передає DW.

"Цьому суду представили натягнуті аргументи без суті та спекулятивні звинувачення. У США це не може виправдати позбавлення права голосу одного виборця, вже не кажучи про всіх виборців шостого за кількістю населення штату країни", - наголошується у рішенні судді Бранна.

Цим позовом команда Трампа намагалась зупинити оголошення Байдена переможцем у Пенсильванії. У Трампа заявляли, що деякі округи помилково дозволяли виборцям виправляти помилки у своїх поштових бюлетенях.

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Перемога у Пенсильванії надає 20 голосів виборців кандидату у президенти США. Згідно з прогнозами американських ЗМІ, Байден має 306 голосів виборців, що значно більше за 270 голосів, необхідних для перемоги на виборах президента США.

Перемога Джо Байдена на виборах у США

3 листопада в США відбулися президентські вибори.

Офіційні результати ще не оголошені, але провідні американські ЗМІ оголосили про перемогу Джо Байдена на виборах президента США.

Своєю чергою, чинний президент Сполучених Штатів Трамп відмовився визнавати перемогу свого суперника. Він підкреслив, що рішення про перемогу на виборах приймається після підрахунку законних голосів, а не після заяв медіа.

Світові лідери, однак, поспішили привітати Байдена з перемогою. Серед них президент України Володимир Зеленський.

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Автор: УНІАН