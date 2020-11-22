Окружний суддя Метью Бранн визнав аргументи команди чинного президента США Дональда Трампа на користь перерахунку голосів у Пенсильванії "безпідставними і спекулятивними".
Про це йдеться у його заяві, передає DW.
"Цьому суду представили натягнуті аргументи без суті та спекулятивні звинувачення. У США це не може виправдати позбавлення права голосу одного виборця, вже не кажучи про всіх виборців шостого за кількістю населення штату країни", - наголошується у рішенні судді Бранна.
Цим позовом команда Трампа намагалась зупинити оголошення Байдена переможцем у Пенсильванії. У Трампа заявляли, що деякі округи помилково дозволяли виборцям виправляти помилки у своїх поштових бюлетенях.
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Перемога у Пенсильванії надає 20 голосів виборців кандидату у президенти США. Згідно з прогнозами американських ЗМІ, Байден має 306 голосів виборців, що значно більше за 270 голосів, необхідних для перемоги на виборах президента США.
Перемога Джо Байдена на виборах у США
- 3 листопада в США відбулися президентські вибори.
- Офіційні результати ще не оголошені, але провідні американські ЗМІ оголосили про перемогу Джо Байдена на виборах президента США.
- Своєю чергою, чинний президент Сполучених Штатів Трамп відмовився визнавати перемогу свого суперника. Він підкреслив, що рішення про перемогу на виборах приймається після підрахунку законних голосів, а не після заяв медіа.
- Світові лідери, однак, поспішили привітати Байдена з перемогою. Серед них президент України Володимир Зеленський.
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