Сенатор штату Каліфорнія Камала Харріс стане першою жінкою афроамерикансько-південноазійського походження на посаді віцепрезидента США.
Камала Харріс вже прокоментувала перемогу Байдена у Twitter.
"Ми зробили це, ми зробили це, Джо. Ти станеш наступним президентом США", - сказала вона.
"Історична перемога сенатора в Каліфорнії також представляє мільйони жінок у демографічних показниках - які часто залишаються поза увагою, історично не достатньо представлені і систематично ігноруються - які зараз вперше за 200-річну історію країни отримують цю нову владу", - пише CNN.
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Перша жінка - віцепрезидент США: хто така Камала Харріс
Їй 55 років, її батько – іммігрант із Ямайки африканського походження, а мати була іммігранткою з Індії. Сама Харріс, за повідомленнями, визначає себе як афроамериканку. Своє походження вона зробила одним із визначальників своєї політичної кар’єри.
Вищу освіту Харріс здобула в Говардському університеті — одному з найвідоміших закладів вищої освіти, який почав приймати темношкірих. Далі вона вступила до Каліфорнійського університету в Гастінгсі, де вивчилася на юристку.
Більша частина кар’єри Камали Харріс і була пов’язана з юриспруденцією. У 2003 році вона стала окружною прокуроркою Сан-Франциско, а в 2010-му — генпрокуроркою штату Каліфорнія, першою темношкірою жінкою на цій посаді.
Генпрокуроркою Каліфорнії Харріс пробула майже два повні терміни, здобувши позитивну репутацію в Демократичній партії. Цим вона й скористалася, успішно пройшовши до Сенату (верхня палата парламенту США) в 2017 році.
Перемога Байдена на виборах у США
Провідні американські ЗМІ оголосили про перемогу Джо Байдена на виборах президента США. За їхніми даними, Байден отримав 273 голоси, що свідчить про його перемогу над республіканцем Дональдом Трампом у боротьбі за Білий дім.
Своєю чергою чинний президент Сполучених Штатів відмовляється визнавати перемогу кандидата від Демократичної партії.
Трамп наголосив, що рішення про перемогу на виборах ухвалюється після підрахунку законних голосів, а не після заяв медіа.
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