Трамп неодноразово висловлював незадоволення тим, що Європа надто мало витрачає на оборону.

Дональд Трамп, який має серйозні шанси на повернення в Білий дім, роздумує над тим, аби змусити членів НАТО підняти мінімальну планку витрат на власну оборону до 3% свого ВВП замість нинішніх 2%. Про це виданню The Telegraph розповів співрозмовник з оточення Трампа.

Колишній президент вважає, що країни-члени повинні зробити більший внесок у колективну оборону альянсу в світлі загроз з боку Росії та Китаю. Він також вважає, що витрати на військову допомогу Україні не повинні зараховувалися у ці 3% витрат на свою оборону.

Співрозмовник видання розповів, що Трамп вже деякий час думав над цим, але остаточно утвердився в таких планах після нещодавньої зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

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Також джерело стверджує, що саме Дуда переконав екс-президента США розблокувати 60-мільярдний пакет військової допомоги Україні, який півроку був "заручником" трампістів в Палаті представників Конгресу.

Як зазначає The Telegraph, торік лише 11 із 32 членів НАТО змогли досягти поточної вимоги про 2% витрат на оборону. Анджей Дуда раніше стверджував, що зараз 3% ВВП витрачають на власну оборону лише Польща, США та Греція.

У вівторок Тімо Песонен, високопоставлений чиновник ЄС з питань оборони, заявив, що цільовий показник у 3% вже обговорюється в деяких країнах-членах за закритими дверима.

Трамп невдоволений партнерами США по НАТО

Як писав УНІАН, Дональд Трамп неодноразово висловлював невдоволення тим, що європейські країни витрачають на власну оборону надто мало, перекладаючи тягар військових витрат на Америку. Його колишній радник Джон Болтон у своїх мемуарах писав, що свого часу він змушений був кілька разів відмовляти Трампа-президента від ідеї виходу США з НАТО.

У лютому цього року спалахнув гучний скандал, коли Трамп розповів на передвиборчому мітингу, як у часи свого президентства погрожував союзникам по НАТО, що віддасть їх на поталу Росії, якщо вони не збільшать витрати на власну оборону.

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