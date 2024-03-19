Трамп vs Байден: президентські перегони в США виходять на фінальне коло

20 березня в США офіційно закінчується етап праймеріз і кандидати в президенти від республіканців та демократів розпочинають передвиборчі перегони. І хоча офіційно їх імена ще оголошено, де-факто, ними стали експрезидент Дональд Трамп та чинний очільник Білого дому Джо Байден.

Ці вибори в США вже почали порівнювати з попередніми, що й не дивно - кандидати залишаються тими ж самими. Підігріває це й особисто Трамп, активно пропагуючи меседж, що ці вибори стануть реваншем для нього. У 2020 році, після програшу, Трамп неодноразово заявляв, що результати голосування були підроблені й він програв саме через це.

Ставки обох кандидатів

Дональд Трамп очікувано взяв за основу своєї передвиборчої програми міграційну кризу в Сполучених штатах. Як виглядає ескалація цього конфлікту нещодавно можна було побачити у Техасі. Російські пропагандисти навіть почали видавати інформацію про можливий вихід штату зі складу США (дуже схоже на черговий "вкид" зі спробою втрутитися у виборчий процес Сполучених штатів, але про це трохи згодом). Також можна помітити, як з цією тезою активно працюють люди та ЗМІ, підконтрольні екстравагантному американському експрезиденту.

Наприклад, в американському медіаполі днями пройшла інформація, що Байден спеціально не хоче розв’язувати питання міграційної кризи, адже це дасть йому додаткові голоси. Зокрема такі тези поширив прихильник Трампа Ілон Маск, заявивши, що цей підхід Байдена дає йому додаткові +5% на виборах. Щоправда, далі у своїй публікації Маск каже, що більшість мігрантів проживають у демократичних штатах. Тобто, який сенс Байдену збільшувати там свою підтримку, якщо він і так, скоріше за все, виграє в цих штатах, пояснення немає.

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Ще одна ключова теза Трампа напередодні виборів – це "слабкість Байдена". Тут йдеться зокрема й про конфлікт з хуситами у Червоному морі, й про війну Ізраїлю в Газі й, звісно, війну в Україні. Саме навколо останньої Трамп ледь не найбільше критикує свого противника, заявляючи, що Вашингтон своїми діями продовжує війну. Чого тільки вартує його твердження, що в разі приходу до влади він "зможе закінчити війну за 24 години". Хоча в одному зі свіжих інтерв’ю Трамп вже не був таким категоричним. І за питання, чи дозволить він президенту РФ Володимиру Путіну окупувати частину або всю Україну, ухилився від прямої відповіді. Але висловив сподівання, що до цього не дійде.

"Трамп працює досить просто: все, що добре для Байдена – треба обвалити. Саме через це він, зокрема, блокує виділення допомоги Україні чи погодження федерального бюджету. Ідея в тому, щоб усіх собак повісити на Байдена, зробити його винним у всьому, що відбувається. У цьому й полягає ключова стратегія Трампа на цих виборах", – пояснює директор програми "Північна Америка" Ради зовнішньої політики "Українська Призма" Олександр Краєв.

Своєю чергою, Байден не зраджує власним традиціям. Як і у 2020 році, він робить ставку на авторитарну поведінку Трампа та проблеми в економічному секторі, які трапилися за часів правління експрезидента.

"Байден робить ставку на передбачуваність та стабільність. На те, що попри проблеми, економіка за його керівництва стає кращою, ситуація стабільна, з'являються можливості для інвестування. Він продовжує залишатися із союзниками, попри проблеми з Конгресом: він досі активний учасник НАТО, партнер України. Ставка Байдена на прогнозованість та стабільність", – каже Краєв.

Рейтинги кандидатів

Говорити про ситуацію з рейтингами на цей час зарано, адже вона постійно змінюється. Так, торік на початку літа у можливих перегонах між Трампом та Байденом саме чинний президент мав прихильність більшості виборців. Наприкінці літа – на початку осені ситуація змінилася. Вже в грудні відрив Трампа був відчутний.

Наприклад, відповідно до опитування The Wall Street Journal, близько 47% жителів США заявили, що на той момент проголосували б за Дональда Трампа на президентських виборах. За Джо Байдена були готові проголосувати 43% респондентів.

"Шанси в обох кандидатів приблизно однакові. Різниця між кандидатами в різних опитуваннях – не в 20-30%, а, приблизно, 2-5%. Крім того, ще зарано говорити про загальні вибори. Більш зрозумілою ситуація стане вже наприкінці літа – на початку осені цього року. Коли відбудеться раннє голосування, коли буде голосування поштою тощо", – пояснює голова "Інституту Американістики", аналітик "Інтерньюз-Україна" Владислав Фарапонов.

На початку поточного року опитування Reuters/Ipsos показало ще більший відрив – експрезидент переважав свого суперника на 6%. А вже днями, результати опитування від того ж Reuters/Ipsos демонстрували мінімальну перевагу Байдена в 1%.

"Шанси між двома кандидатами зараз абсолютно рівні. Ми бачимо, що кожен тиждень виходять рейтинги кандидатів. Спершу Байден переважає, потім Трамп, потім знову Байден. Наразі кандидати перебувають у певному паритеті й чітко сказати, хто матиме перевагу, ми не можемо", – зазначає Краєв.

Спроба росії втрутитися у вибори в США

Говорячи про вибори в США, не можна не згадати про вплив Москви. Нині вже офіційно відомо, що у 2016 році Росія втручалася в американські вибори. Тоді, нагадаємо, переміг саме Дональд Трамп. Він не приховує своїх зв'язків із президентом РФ Володимиром Путіним, заявляє, що добре спілкується з очільником Кремля і, в разі своєї перемоги зараз, зможе домовитися про закінчення війни. Щоправда, не вдається в подробиці врегулювання конфлікту. Але, швидше за все, йдеться не про формат української "формули миру".

Загалом, чи може РФ втручатися в американські вибори цього разу – питання риторичне. Тим більше, від їх результатів частково залежить і доля російсько-української війни. Тож це вже не зовсім про геополітику, а про майбутнє самої росії.

"РФ буде провокувати Сполучені штати, будуть провокації проти Байдена. Адже для Москви той хаос, який несе Трамп, є вигідним. Росіянам не так важливий сам Трамп, як те, що Вашингтон за такого хаосу не зможе адекватно реагувати на всі зовнішні чинники, зокрема й на російську агресію", – переконаний Краєв.

"Я думаю, що РФ посилить свій вплив у соціальних мережах, буде таргетована пропаганда, в першу чергу, проти виборців-демократів. Крім того, будуть адресові фальсифікації, як і у 2016 році: будуть розсилати фейкові запрошення на певні події, спробують отримати доступ до бази виборців, можливо, навіть спробують частково підробити бюлетені. Тобто вони працюватимуть на двох напрямках – цифрова та, власне, сфера самих виборів", – говорить Фарапонов.

Що станеться, якщо Трамп прийде до влади

Перше, що цікавить українців – як можливий прихід Трампа вплине на війну в Україні. На думку Фарапонова, обрання Трампа президентом навряд сильно вплине на стосунки Вашингтона з Києвом, адже головні події відбуватимуться в Конгресі.

"Важливо, яким буде скликання в Конгресі. Якщо обидві палати Конгресу будуть за республіканцями, а точніше, орієнтованими на Трампа, це може дійсно надати йому повноту влади. І тоді ситуація може стати непередбачуваною. Але Трамп сподівався на це і у 2022 році, під час проміжних виборів. Проте тоді цього не сталося. Я б заздалегідь не стверджував, що можлива перемога Трампа сильно вплине на Україну", – пояснює Фарапонов.

Схожої думки дотримується й Краєв. За його словами, навіть якщо Трамп матиме повноту влади, Україна може це використати. Найголовніше – знайти правильний контакт.

"Для нас, як і для всіх інших партнерів, найгірше, що Трамп – це хаос. Тому ми не можемо ні на що розраховувати нормально. Але Трамп буде завжди йти за чимось іміджевим, тим, що дозволить йому розкрутити свій бренд, і за грошима. А все це Україна може йому дати. В Україні він може перемогти Путіна – того, кого він найбільше боїться. Тут він може показати себе сильним президентом. І найважливіше - що тут він може заробити. Тому що великі представники військового бізнесу йому вже доносять багато інформації, що Україна – це контракт сторіччя. З нього можна виторгувати плюс, але потрібно зрозуміти, як з ним інформаційно грати", – розповідає Краєв.

Ще одна гучна заява Трампа – про можливий вихід США з НАТО. І тут вже серйозно нервують наші партнери. Адже Сполучені штати є лідерами Альянсу за всіма показниками – від кількості озброєння, до інвестицій в оборонні потужності країни.

Щоправда, варто розуміти, що подібну тезу Трамп також просуває вже не вперше – такі ж заяви він робив ще за своєї минулої каденції. Крім того, реалізувати цей план самостійно одіозний політик не зможе – для цього йому доведеться чекати проміжних виборів до Сенату і Конгресу. Крім того, більшість експертів відзначають, що Трамп просто блефує, аби змусити європейців більше вкладатися у власну оборону.

"Поки що це неможливий сценарій. Для таких дій потрібна підтримка Сенату. А там будуть антитрампівські представники, якщо сам Трамп переможе – так працює їхній виборчий цикл. Тому вивести США з НАТО Трамп не зможе, але самі по собі такі заяви можуть породити кризу, вигідну РФ. Трамп не хоче США, які вкладаються в міжнародну безпеку. Він не хоче Америку, яка просто так витрачає гроші для лідерства. Він хоче Америку, яка заробляє, яка може закритися", – пояснює Краєв.

Ще одне питання до політики Трампа – це геополітична стратегія США в разі його приходу до влади. За його власними словами, головним ворогом Вашингтону є Китай, тож цілком можливо, що акцент роботи Білого дому зміниться на Пекін. З яким, до слова, Байден намагався встановити тісний контакт. Згадаємо, як торік у листопаді Сі Цзіньпінь вперше за шість років приїхав до США. Цілком можливо, що після приходу Трампа, відносини Вашингтону та Пекіну знову почнуть погіршуватися.

З цього виникає ще одне питання: як Трамп планує поводитися в інших регіонах. Нині США втрачають свій вплив на Близькому Сході та на Глобальному півдні саме через дії Китаю. Ситуація з Ізраїлем стала предметом критики Байдена не лише від республіканців, а й від соратників президента по партії. А через дії хуситів у Червоному морі, Трамп отримує ще більше приводів для звинувачень Байдена у "слабкості".

"На Близькому Сході, в разі обрання, Трамп буде знову просувати "офіс простих рішень". Якщо до цього умовного обрання війна в Ізраїлі не закінчиться – він точно підтримає Ізраїль. Йому все одно на арабо-американських виборців, адже вони здебільшого демократи. Він точно дасть Ізраїлю зброю і підтримає те, що там відбувається. Щодо Близького Сходу, то я не думаю, що Трамп буде взагалі в цьому зацікавлений. Він може там хіба що опонувати Китаю", – розповідає Краєв.

Загалом варто розуміти, що кампанія обох кандидатів у президенти США, у першу чергу, зосереджена на критиці один одного. Саме цим ситуація відрізняється від попередніх виборів – ці обидва кандидати вже були президентами й показали, на що вони здатні. Ситуація на цей час залишається незрозуміло, а попереду ще півроку передвиборчих перегонів, дебати та великі інформаційні кампанії. Тобто долю майбутніх виборів може змінити будь-що.

Нікіта Шендеровський