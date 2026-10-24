Рубіо назвав 'мудрим' рішення Трампа зняти санкції з Росії і вказав причину

Адміністрація Трампа намагається усіх переконати, що поступки Росії врятують світ від енергетичної кризи.

Президент США Дональд Трамп ухвалив "мудре" рішення, коли вирішив зняти частину санкцій з Росії, дозволивши їй відновити експорт дизелю. Про це заявив на пресконференції державний секретар США Марко Рубіо, якого цитує німецьке видання N-TV.

За його словами, Трамп намагається бути посередником між Україною та Росією, тому що хоче збільшити поставки енергоносіїв на світовий ринок і тим самим знизити ціни.

"Ми усвідомлюємо вплив, який ця війна справляє на світову економіку. Тому я вважаю рішення президента дозволити додаткові постачання енергоносіїв на світовий ринок протягом короткого періоду дуже мудрим. Це не лише приносить користь нам – хоча, безумовно, допомагає і Сполученим Штатам, – а й є важливим фактором з огляду на високі ціни на дизельне пальне в усьому світі", - зазначив Рубіо.

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Дизельна угода Трампа й Путіна

Як писав УНІАН, віднедавна Дональд Трамп почав звинувачувати Україну у зростанні світових цін на нафту та дизельне пальне, пов'язуючи це з українськими ударами по російських нафтопереробних заводах. Зокрема, він заявляв, що саме атаки Києва спричинили різке подорожчання дизеля, а не конфлікт на Близькому Сході чи блокування Ормузької протоки.

Аналітики спростовували цю тезу: зокрема експерт RBC Capital Markets Хеліма Крофт наголошував, що головним чинником є війна в Ірані та загальна ситуація на Близькому Сході як ключовому регіоні видобутку енергоресурсів. Навіть речник Кремля Дмитро Пєсков визнавав, що ситуація погіршується переважно через ескалацію в Перській затоці.

Паралельно Трамп обіцяв, що зняття санкцій з російського дизельного пального та домовленість із Путіним про постачання сотень тисяч тонн призведуть до стрімкого зниження цін на пальне для американців і світу.

Експерти це спростовували: заявлених обсягів вистачить лише на кілька годин споживання в США, логістично пальне не встигне дістатися до виборів, а імпортний дизель через перевезення буде дорожчим за американський.

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