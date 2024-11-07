Політик уточнив, що Трамп здійснив дзвінок зі своєї розкішної вілли Мар-а-Лаго.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після того, як провів телефонну розмову з новим президентом США Дональдом Трампом, заявив про "великі плани на майбутнє". Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі X.

"Дзвінок з Мар-а-Лаго. Щойно мав першу телефонну розмову з президентом Дональдом Трампом після виборів. У нас великі плани на майбутнє!", - зазначив він.

Також під час свого привітання Орбан наголосив, що перемога Трампа є "найбільшим повернення в політичній історії США".

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"Вітаємо президента Дональда Трампа з величезною перемогою. Дуже потрібна перемога для всього світу!", - написав він 6 листопада, не чекаючи офіційних результатів голосування.

Віктор Орбан - останні заяви

Водночас прем'єр-міністр Угорщини заявив, що через перемогу Дональда Трампа на виборах в США Європейський союз повинен виробити нову стратегію дій щодо України. За його словами, такий результат виборів ставить на порядок денний питання про спроможність Європи самостійно продовжувати військову та фінансову допомогу Україні.

Також Віктор Орбан привітав партію "Грузинська мрія" з перемогою на виборах. Під час свого звернення політик подякував уряду Грузії за те, що країну "не перетворили на другу Україну".

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