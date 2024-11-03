Орбан заявив, що якщо Трамп виступатиме за мирне врегулювання, то "Європа не зможе залишатися провоєнною".

У разі перемоги Дональда Трампа на виборах у США Європі доведеться переглянути свою підтримку України, оскільки вона не зможе "самотужки нести тягар війни". Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, пише Reuters.

Орбан заявив, що вважає Трампа готовим вести переговори про мирне врегулювання для України і висловив упевненість у його перемозі над кандидатом від Демократичної партії Камалою Гарріс.

"Ми (в Європі) повинні усвідомити, що якщо в Америці буде президент, який виступає за мир, у що я не тільки вірю, а й бачу цифри в цьому напрямку, ... якщо станеться те, чого ми очікуємо, і Америка стане виступати за мир, то Європа не зможе залишатися провоєною", - сказав Орбан.

Відео дня

За його словами, Україна буде в центрі уваги на зустрічі європейських лідерів у Будапешті наступного тижня.

"Європа не може нести тягар [війни] наодинці, і якщо американці переходять до миру, то і нам потрібно адаптуватися, і саме це ми будемо обговорювати в Будапешті", - сказав Орбан.

Дональд Трамп і Україна

Будь-який результат президентських виборів у США, які відбудуться наступного тижня, вплине на Україну. Результат президентських виборів у США може серйозно вплинути на обсяг і умови американської допомоги Україні.

Також журналісти зазначають, що західні країни починають сумніватися в доцільності продовження допомоги Україні через військові невдачі на полі бою. Перемога кандидата від Республіканської партії Дональда Трампа може призвести до скорочення допомоги Києву і чинити тиск на українську владу з метою територіальних поступок заради миру.

Як пишуть західні ЗМІ, українські чиновники всерйоз непокояться через можливу перемогу Трампа, оскільки визнають, що йому "наплювати на Україну". На їхню думку, президентство Трампа стане для України грою в казино з ризикованими ставками, де вона може або виграти багато, або все втратити.

Вас також можуть зацікавити новини: