Кандидат від Республіканської партії почав святкувати свою "перемогу" ще до оголошення результатів виборів.

Республіканець Дональд Трамп зібрав команду, сім'ю та багатих донорів його кампанії в елітній резиденції в Мар-а-Лаго. Звідти політик та його гості стежать за підрахунком голосів та починають святкувати, хоч результати у "хитких" штатах ще невідомі, пише New York Times.

Серед запрошених гостей - мільярдер, засновник Tesla na Space X Ілон Маск. Як очікується, він проведе у Мар-а-Лаго ніч виборів разом з Дональдом Трампом та його соратником Джей Ді Венсом.

Маск виступив одним з найбільших фінансових спонсорів Трампа, пожертвувавши близько 119 мільйонів доларів на супер PAC, створений для підтримки кампанії колишнього президента США. Крім того, Маск використовує свою платформу X (раніше відому як Twitter) з аудиторією понад 200 мільйонів підписників, щоб популяризувати політичні погляди, співзвучні з поглядами прихильників Трампа.

Відео дня

Маск підтвердив свою участь у події під час аудіорозмови пізно ввечері у вівторок, уточнивши, що щойно проголосував у Південному Техасі та вирушає до Флориди, щоб підтримати Трампа на цій події. Його присутність є частиною ширшої стратегії, в якій залучення відомих бізнес-лідерів і донорів додає енергії політичній атмосфері Палм-Біч напередодні важливого етапу виборчої кампанії, пише The Washington Post.

За даними Page Six, Маск прибув у Мар-а-Лаго зі своїм маленьких сином.

Серед гостей були донька Трампа Іванка з чоловіком Джаредом Кушнером. Серед інших помічених на зборах були Кейтлін Дженнер, Тіффані Трамп і її чоловік Майкл Булос, а також сини кандидата від Республіканської партії Беррон Ерік і Дональд-молодший.

"Там божевільна охорона. Собаки, які шукали бомби, зайшли в автобус", - повідомило джерело видання.

Після Мар-а-Лаго всі вирушать до конференц-центру округу Палм-Біч у Вест-Палм-Біч, штат Флорида, на офіційну ніч передвиборної кампанії Трампа.

Вибори президента США - результати

Результати президентських виборів у США 2024 року поки що залишаються невизначеними, оскільки підрахунок голосів триває в ключових штатах.

Камала Гарріс і Дональд Трамп ведуть запеклу боротьбу за 270 голосів вибірників, необхідних для перемоги. Серед штатів, які можуть визначити результат виборів, є такі важливі для обох кандидатів штати, як Пенсільванія, Мічиган, Вісконсин і Аризона. Попередні результати свідчать, що обидва кандидати мають шанси на перемогу, але більшість "хитких" штатів ще не завершили підрахунок​.

Вас також можуть зацікавити новини: