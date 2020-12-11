Існує три вагомі причини, чому 45-й президент США не зможе стати ще й 47-м.

Дональд Трамп втратив президенство. Але його опоненти все ж не отримали перемогу, яку вони бажали найбільше. Вони не добилися фатальної поразки всього "трампівського" руху, яка була б настільки потужною, що позбавила б його всіх прихильників. Це б не лишило йому іншого вибору, окрім як зійти зі сцени й розчинитися в минулому.

Зараз Трамп домінує як в обговоренні теперішнього, так і майбутнього. Його химерні твердження, що він нібито переміг на виборах, допомогли йому зібрати ще 200 мільйонів доларів пожертв після дня виборів, - пише Politico. Багато однопартійців розділяють його мрію повернутися в крісло президента США в 2024 році. Тим же, хто його зневажає, здається, що робота триває, страх живе, а кошмар ніколи не скінчиться.

Читайте такожТрамп провів перший мітинг після програшу на виборахАле насправді він таки скінчиться. І це станеться швидше, ніж здається можливим сьогодні. Існує три головні причини, щоб дуже скептично ставитися до можливості, що момент домінування Трампа в партії й публічній свідомості продовжиться після 20 січня. Найважливіша - це велика кількість прецедентів, які вказують на те, що у Трампа не буде ще одного важливого акту в американській політиці.

Твердження, що Трамп збереже впливовість, ґрунтується на припущенні, що він - унікальна історична фігура. Однак, його вирізняє лише один фактор: жоден політик його типу ніколи не ставав президентом. А в усьому іншому він звичайний американцям тип, представниками якого раніше були такі діячі, як Джозеф МакКарті, Джордж Воллес і Росс Перо.

Як і Трамп, вони мали яскраву особистість, схильну до перебільшення. Вони скористалися реальним народним невдоволенням елітами і досягли пікового моменту, коли змогли сколихнути систему й злякати традиційних політиків від обох партій. У випадку кожного з них, їхній особливий момент підйому швидко закінчився. Культи особистості в американській політиці - досить поширене явище. Але вони завжди недовговічні. І в Трампа немає жодних причин вважати, що він стане виключенням.

Читайте такожШтат Джорджія утретє підтвердив перемогу БайденаДруга причина - він не в кращому становищі, щоб утримувати громадську увагу. Трамп вже давно не вдає, що не хоче говорити про будь-що окрім особистих образ. Він не намагається скерувати свій рух до переслідування якихось великих ідей, які б покращили життя громадян. Коли Трамп тільки увірвався в президентську політику 5 років тому, його потенційні "подарунки" були засновані на темах, які республіканці здебільшого ігнорували в своєму порядку денному. Він говорив про проблеми імміграції, глобалізації й уявлення про національний занепад. Сьогодні ж всі, хто стежить за стрічкою Трампа у Twitter, не вірять у те, що він переймається проблемами суспільства більше, ніж власними. А це не той рецепт, який може забезпечити політичну силу.

І третя причина, яка поховає політичне майбутнє Трампа - політики ніколи не стоять на місці, а він саме це і робить. Щойно він покине Білий дім, його чекає зіткнення з жорстокою реальністю. Він користується лише вузьким набором політичних інструментів. Якщо справи йдуть добре, він інстинктивно перебільшує ситуацію. Якщо ж все погано, він применшує ситуацію. З політичної точки зору, пандемія коронавірусу вимагала змін у його манері перекладати вину на когось іншого. Але якби він дійсно це зробив, то отримав би чималі дивіденди.

Читайте такожBloomberg: Син Байдена тепер під слідством і це проблемаТрамп не змінюється, тому що не бачить потреби і не уявляє, як це зробити. Це саме та комбінація поганих суджень й бідної уяви, яка розбиває будь-який оптимізм щодо його здатності повернути собі владу в нових умовах, які чекають його після виселення з Білого дому.

Час спливає. Амбітним республіканцям, які прагнуть повернути контроль над партією й стати президентами, не доведеться виступати й перемагати Трампа, як в 2016 році. За допомогою невеликих зусиль вони можуть створити власні лідерські образи, які перевершать і зроблять неактуальним 74-річного Трампа. Він стане артефактом минулої ери.

Вибори в США 2020: що відомо

Вибори президента США відбулися 3 листопада.

Згідно з підрахунками результатів виборів президента США, Байден стане наступним главою Білого дому. Його інавгурація відбудеться 20 січня 2021 року.

За останніми прогнозами, Байден має отримати 306 голосів від колегії вибірників при 270 мінімально необхідних для перемоги. Трамп набирає 232 голоси.

3 грудня 2020 року чинний президент США Дональд Трамп заявив, що захищатиме чесність голосування на виборах президента, і процес підрахунку голосів має продовжуватися.

14 грудня відбудеться зустріч усіх 538 членів колегії вибірників, які остаточно проголосують за наступного президента США.

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Переклад: Лесь Димань