Трамп не сумнівається, що США будуть пишатися роботою Сьюзі Вайлз.

Новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що керівник його передвиборчої кампанії Сьюзі Вайлз буде призначена очільницею апарату Білого дому, пише CNN.

"Сьюзі Вайлз щойно допомогла мені досягти однієї з найбільших політичних перемог в американській історії і була невід'ємною частиною моїх успішних кампаній 2016 і 2020 років", - йдеться в заяві Трампа.

За його словами, Сьюзі є сильним, розумним та інноваційним фахівцем, а також нею захоплюються та поважають.

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"Сьюзі продовжить невтомно працювати, щоб зробити Америку знову великою. Це заслужена честь, що Сьюзі стала першою жінкою-главою адміністрації в історії Сполучених Штатів. Я не сумніваюся, що вона змусить нашу країну пишатися нею", - підкреслив республіканець.

Водночас джерело CNN зазначило, що Вайлз вважали головним претендентом на цю посаду, проте вона мала деякі застереження щодо цієї ролі, тому висунула Трампу умови, перш ніж погодитися. Зокрема головною умовою був більший контроль над тим, хто може з'являтися в Овальному кабінеті.

"Клоун-машина не може заїхати в Білий дім за власним бажанням. І він з нею погоджується", - додало джерело.

У виданні нагадали, що під час першого терміну Трампа його керівники апарату намагалися не допускати в Білий дім неформальних радників, членів сім'ї, друзів та інших сторонніх осіб.

"На Трампа часто впливає той, з ким він розмовляє останнім, і цей факт добре відомий у його оточенні, і саме він ускладнював життя його головним помічникам. Вайлз отримала широку популярність за те, що керувала кампанією, яку вважали найбільш витонченою і дисциплінованою кампанією Трампа, що містила в собі утримання на відстані багатьох маргінальних голосів у своїй орбіті", - пояснили у CNN.

Вибори в США - останні новини

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що результати виборів у США дають оптимізм в частині продовження підтримки зі сторони Америки. За його словами, в більшості наразі у Конгрес США зайшли всі ті сенатори і конгресмени, які надзвичайно підтримують Україну.

Водночас колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен вважає, що "непередбачуваність" Дональда Трампа може стати шляхом до досягнення миру в Україні. Він підкреслив, що Трамп має "сказати Путіну припинити війну".

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