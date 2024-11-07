Прем'єр-міністр підкреслив, що Україна має тісні зв'язки з Конгресом США.

Результати виборів Сполучених штатів Америки дають оптимізм в частині продовження підтримки зі сторони США. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на Київському міжнародному економічному форумі.

"Ми можемо мати стриманий оптимізм щодо розвитку подій і доволі чітких дій зі сторони нашого ключового партнера Сполучених штатів Америки. Ми, звісно ж, розуміємо, що головна цінність США - це захист демократії, захист демократичних цінностей, і вона незмінна, незалежно від виборів. І я впевнений особисто в тому, що і новообраний президент США Дональд Трамп і Конгрес, так само як і суспільство, будуть продовжувати підтримку України. Більше того, думаю, що ми побачимо доволі чіткі і швидкі кроки зі сторони нашого партнера. Очікуємо цього", - сказав він.

За його словами, Україна має тісні зв'язки з Конгресом США. Він підкреслив, що в більшості зараз у Конгрес США зайшли всі ті сенатори і конгресмени, які надзвичайно підтримують Україну.

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"Тому після цих виборів ми маємо оптимізм і надію на те, що наша співпраця не просто пожвавиться, а й посилиться", - додав Шмигаль.

Вибори у США 2024 - перемога Трампа

5 листопада у США відбулися президентські вибори. Перемогу на них здобув республіканець Дональд Трамп, який раніше обіцяв закінчити війну в Україні за 24 години.

Також повідомлялося, що у Трампа поки що немає конкретного плану по завершенню війни, проте один із варіантів, який опублікувало видання The Wall Street Journal, передбачає відмову України від членства в НАТО на 20 років і заморожування лінії фронту. В обмін на це США продовжать постачати Україні достатню кількість зброї для протистояння можливому повторному нападу Росії.

Водночас оглядач CNN повідомив, що Україна зіткнеться з жорстокою реальністю після перемоги Трампа. За його словами, Трамп непостійний і непередбачуваний, особливо в таких складних питаннях, як зовнішні війни.

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