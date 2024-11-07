'Непередбачуваний' Трамп може стати ключем до миру в Україні, - ексгенсек НАТО

Колишній високопосадовець Альянсу висловив сумнів, що той змусить українців прийняти несправедливу мирну угоду.

"Непередбачуваність" Дональда Трампа може стати ключем до досягнення миру в Україні. Про це заявив колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен, передає Politico.

На думку Расмуссена, інший підхід, який може спрацювати, - це апеляція до его Трампа. "Ми могли б використати поєднання непередбачуваності Трампа з його бажанням бути переможцем і зробити це сильною формулою для просування мирного процесу в Україні", - заявив Расмуссен.

Він додав, що Трамп має "сказати Путіну припинити війну".

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Незважаючи на позитивні висловлювання Трампа на адресу Путіна, російський диктатор не привітав його з перемогою на виборах, оскільки відносини між Москвою та Вашингтоном залишаються напруженими.

Расмуссен визнав ризик, що Трамп може згорнути військову допомогу Україні, але висловив сумнів, що той змусить українців прийняти несправедливу мирну угоду:

"Я не думаю, що він хотів би, щоб його зображували невдахою".

Обрання Трампа припало на критичний момент у війні Росії проти України. Поки український президент Володимир Зеленський неодноразово звертається до міжнародних союзників, включаючи США, з проханням збільшити підтримку Києва, Росія отримала підкріплення від північнокорейських військ.

"Мирний план" Трампа - останні ноивни

Як повідомляв УНІАН, "мирний план" Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні може включати вимогу відмовитися від вступу до НАТО на 20 років і замороження лінії фронту без повернення територій.

За даними The Wall Street Journal, Трамп поки що не затвердив конкретного плану, зокрема щодо того, як він переконає президента Росії Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського сісти за стіл переговорів. Хоча радники запропонували свої ідеї, проте остаточне рішення ухвалюватиме тільки Трамп, сказали вони.

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