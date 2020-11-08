За його словами, спостерігачів на цих виборах не допускали в кімнати підрахунку голосів.

Чинний американський лідер Дональд Трамп заявив про перемогу на виборах президента США по «законним» голосам.

Про це він написав у своєму Twitter.

За словами політика, його перевага за голосами зникла через недопуск спостерігачів від Республіканської партії на виборчі дільниці.

"Я виграв вибори, отримав 71 мільйон законних голосів. Відбулися погані речі, які нашим спостерігачам не дозволили побачити. Такого ніколи раніше не бувало. Мільйони бюлетенів, які потрібно було надіслати поштою, були послані людям, які про них не просили!"- зазначив він.

Як повідомляє Bloomberg, за Трампа проголосували близько 71 млн американців, за його суперника від демократів Джо Байдена – понад 75 млн, що є рекордним результатом для США.

Перемога Байдена на виборах у США

Провідні американські ЗМІ оголосили про перемогу Джо Байдена на виборах президента США. За їхніми даними, Байден отримав 273 голоси, що свідчить про його перемогу над республіканцем Дональдом Трампом у боротьбі за Білий дім.

Своєю чергою чинний президент Сполучених Штатів відмовляється визнавати перемогу кандидата від Демократичної партії.

Трамп наголосив, що рішення про перемогу на виборах ухвалюється після підрахунку законних голосів, а не після заяв медіа.

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Автор: Олег Давигора