Чинний глава Білого дому наголосив, що рішення про перемогу на виборах ухвалюється після підрахунку законних голосів, а не після заяв медіа.

Чинний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп відмовляється визнавати перемогу кандидата від Демократичної партії Джо Байдена на виборах президента США.

Читайте такожАмериканські ЗМІ оголосили про перемогу Байдена на виборах президента США (фоторепортаж)Про йдеться у заяві Трампа, опублікованій його виборчим штабом.

Він наголосив, що рішення про перемогу на виборах ухвалюється після підрахунку законних голосів, а не після заяв медіа.

"Ми усі знаємо, чому Джо Байден поспішає брехливо видавати себе за переможця, і чому його союзницькі медіа так наполегливо намагаються допомогти йому: вони не хочуть, аби правда була розкритою. Простий факт полягає в тому, що вибори ще далеко не завершені", - підкреслив Трамп.

Також він заявив, що, починаючи з 9 листопада його виборчий штаб буде у судах добиватися, аби забезпечити повне дотримання виборчого законодавства та визначення законного переможця.

Вибори президента США

Провідні американські ЗМІ оголосили про перемогу Джо Байдена на виборах президента США. За їхніми даними, Байден отримав 273 голоси вибірників, що свідчить про його перемогу над республіканцем Трампом у боротьбі за Білий дім.

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Автор: Віталій Саєнко