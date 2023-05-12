Киличдароглу закликав росіян "тримати руки подалі від турецької держави".

Кемаль Киличдароглу, головний опонент чинного президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана на майбутніх виборах, заявив про втручання Росії у голосування.

"Дорогі російські друзі, ви стоїте за монтажами, змовами, контентом Deep Fake і записами, які вчора були викриті в цій країні. Якщо ви хочете продовжити нашу дружбу після 15 травня, тримайте руки подалі від турецької держави. Ми як і раніше виступаємо за співпрацю і дружбу", - написав він в Twitter, продублювавши повідомлення російською та турецькою мовами.

Киличдароглу не уточнив, яке саме російське угруповання причетне до втручання в голосування.

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Вибори в Туреччині - що потрібно знати

У неділю, 14 травня, в містах Туреччини пройдуть одночасно президентські і парламентські вибори, на яких Реджеп Таїп Ердоган, який перебуває при владі 20 років (з 2003 по 2014 – як прем'єр-міністр, з 2014 і донині – як президент), бореться за її збереження.

Напередодні виборів країну потрясли руйнівні землетруси, які забрали життя 50 тисяч людей. Вони, як і чутки про пережитий інфаркт, негативно позначилися на рейтингах Ердогана.

Опитування, проведені минулого тижня, показали, що вибори президента Туреччини можуть пройти в один тур, закінчившись програшем Ердогана його ключовому опоненту – Кемалю Киличдароглу (Альянс націй). За даними опитувань KONDA Research, чинний президент отримав підтримку 43,7% опитаних, а Киличдароглу – 49,3%.

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