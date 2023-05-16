Василь Боднар зазначив, що турецькі опозиційні партії досить "проукраїнські".

Опозиція в Туреччині, основним представником якої є кандидат у президенти Кемаль Киличдароглу, підтримує Україну у війні з Росією. Найбільш "проукраїнською" є "Добра партія".

"Найбільш голосно про свою позицію щодо агресії Росії проти України заявляла так звана "Добра партія". Це другий коаліційний партнер серед опозиції. Вони займали найбільш гучну протягом всієї війни проукраїнську позицію", - розповів посол України в Туреччині Василь Боднар В інтерв'ю Радіо Свобода.

При цьому він зазначив, що партія-лідер турецької опозиції – Республіканська народна партія, представники якої також демонструють підтримку України, але говорить також про діалог з Москвою.

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За його словами, будь-яка турецька партія орієнтується на національні інтереси Туреччини й "іншої позиції займати не буде". Боднар зазначив, що відмова від антиросійських санкцій пояснюється тим, що "будь-яка партія залежить від думки бізнесу", тому що економіка країни "експортоорієнтована".

"Великі бізнес-асоціації з самого початку війни в 2014 році виступали від будь-яких обмежень у торгівлі з Росією. Але, звичайно, є принципова позиція про те, щоб обмежувати доступ товарів, які мають санкційні обмеження Заходу, і не дозволяти іноземним компаніям використовувати територію Туреччини для обходу цих санкцій. Це державна політика. І це ж саме підтримує і опозиція, яка також декларує готовність бути більш відкритою до заходу", - пояснив дипломат.

Водночас він вказав, що 92% населення "носить антизахідні настрої", через що "дуже важко" формувати відмінну від нинішньої політику, хоча чинна турецька влада підтримала Україну з перших днів повномасштабної війни.

"Це і співпраця у сфері високих технологій. Ті безпілотні літальні апарати, вертольоти та інша техніка літають на наших двигунах в Туреччині, є багато інших сфер співпраці. Це взаємовигідні взаємодоповнюючі формати, які, сподіваюся, будуть важливі для будь-якого, хто виграє президентські вибори в Туреччині", - підсумував Боднар.

Вибори в Туреччині - що відомо

14 травня в Туреччині відбувся перший тур президентських виборів і основне голосування за новий парламент. Головним суперником Ердогана став представник опозиції Кемаль Киличдароглу.

За підсумками першого туру жоден кандидат не набрав 50% голосів, у зв'язку з чим призначено другий тур президентських перегонів на 28 травня. Боротися за право очолювати країну поборяться нинішній президент і лідер опозції.

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