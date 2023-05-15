Другий тур президентських виборів призначено на 28 травня.

У Туреччині завершився підрахунок голосів першого туру виборів президента. Лідерами гонки стали нинішній президент країни Реджеп Таїп Ердоган та його головний суперник Кемаль Киличдароглу.

Видання Анадолу пише, що глава Центрвиборчкому Ахмет Йенер заявив, що кандидати не можуть бути обрані на президентських виборах, у зв'язку з чим прийнято рішення провести другий тур у неділю, 28 травня.

За інформацією турецьких ЗМІ, після відкриття 100% урн для голосування у Ердогана 49,5% голосів, а у Киличдароглу - 44,89%.

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При цьому в ході парламентських виборах переміг альянс Ердогана з результатом 49,46% голосів, що дає право претендувати на більш ніж 320 місць в парламенті з 600.

При цьому альянс опозиційного лідера Киличдароглу, який включає шість партій, набрав 35,02%, і може претендувати лише трохи більше, ніж на 200 місць у парламенті.

Вибори прездента Туреччини - що відомо

14 травня в Туреччині відбулися вибори. Громадяни країни вибирали одразу президента та новий парламент. Головним суперником Ердогана є представник опозиції Кемаль Киличдароглу, у якого, на думку експертів, є шанс на успіх.

Президентська гонка в Туреччині не обійшлася без скандалів. Так, опозиція звинуватила Ердогана в небажанні передати владу мирним шляхом і заявили про втручання Москви.

Крім того, чинного президента застали за роздачею грошей дітям у день виборів. Це не вважається підкупом виборців, але викликало негатив у суспільстві. Також в ЗМІ інтенсивно поширювалися чутки про погіршення здоров'я глави держави.

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