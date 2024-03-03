У Партії європейських соціалістів занепокоєні зростанням популярності радикальних рухів.

У Партії європейських соціалістів (ПЄС) попереджають про загрозу зростання популярності ультраправих рухів у ЄС. Про це йдеться у матеріалі Politico.

Зазначається, що ПЄС розпочала свою кампанію на виборах до Європейського парламенту, зосередившись на основних принципах своєї політичної філософії: захист прав працівників, забезпечення зарплат і боротьба зі зміною клімату.

"Ультраправі є отрутою для демократії. У них немає іншого проекту, окрім як знищити демократію та нашу спільну соціальну Європу", – сказав комісар ЄС від Люксембургу Ніколас Шміт, якого обрали обличчям кампанії та кандидатом, щоб кинути виклик президенту Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн.

За даними видання, останні опитування показують, що як ультраправі, так і націоналістичні праві переможуть на голосуванні в парламенті у червні. При цьому лівоцентристи і демократи мають зберегти таку саму кількість місць у європейському законодавчому органі, навіть якщо розрив між ними та сильнішою правоцентристською силою зростатиме.

"Що ще гірше для лівоцентристів, ультраправі мають високі результати в деяких зі своїх останніх справжніх бастіонів влади в ЄС, а саме в Німеччині, Португалії та Румунії", - йдеться у статті.

Лідер Демократичної партії Італії Еллі Шляйн надіслала попереджувальний удар консерваторам, які керують ще двома правими партіями в її країні: "Де межа для Європейської народної партії?" У свою чергу прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес попередив, що "сама душа Європи під загрозою".

Між тим Ларс Клінгбайль, співлідер німецьких соціал-демократів, сказав, що пріоритети кампанії мають бути на заробітках людей, доступному житлі та пенсіях.

"Якщо ми це зробимо, то я переконаний, що ми повернемо людей, які в цей момент сказали б, що я буду голосувати за правих популістів", - зазначив політик.

Вибори в Європарламент - останні новини

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн пояснила, що буде з підтримкою України в "рік виборів" у ЄС. За її словами, усвідомлення європейцями загрози від РФ має вплинути на голосування під час виборів до Європейського парламенту.

При цьому, як сказала фон дер Ляєн, вона побоюється, що червневі вибори послаблять підтримку України з боку європейських громадян.

Вибори до Європарламенту в країнах-членах ЄС відбудуться 6-9 червня 2024 року. Однак в багатьох країнах Євросоюзу цього року також відбудуться вибори до своїх національних парламентів.

Торік у двох європейських країнах - Словаччині та Нідерландах - на парламентських виборах перемогли праві популісти, що негативно ставляться до України та дещо лояльніше до Росії.

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