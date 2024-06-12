Більш скептично налаштовані до України законодавці займають дедалі більшу частку місць у законодавчій палаті.

Масштабні перемоги ультраправих партій на парламентських виборах у Європейському союзі (ЄС), які відбулися цими вихідними, ставлять під загрозу підтримку України, оскільки більш скептично налаштовані законодавці посідають дедалі більшу частку місць у законодавчій палаті, пише The Hill.

За підсумками виборів у вихідні більшість місць у європарламенті отримала правоцентристська Європейська народна партія (ЄНП), яка тривалий час утримувала більшість, а друге місце - ліберальна група "Прогресивний альянс соціалістів і демократів".

Однак при цьому значно розширили свій вплив європейські консерватори та ультраправі групи. Вони домоглися несподіваних успіхів у Німеччині та Франції, які є ключовими членами західного безпекового альянсу НАТО та одними з найбільших постачальників зброї на Україну. Посилення позицій ультраправих партій на виборах може змінити рішення обох країн щодо України, зазначає The Hill.

Відео дня

Якщо вони отримають більше влади, ситуація може піти одним із двох шляхів, кажуть експерти, наводячи як приклад Італію та Угорщину.

Партія італійського прем'єр-міністра Джорджії Мелоні "Брати Італії", що була домінантною силою в Італії протягом останніх двох років і зміцнила свій вплив на виборах до ЄС у вихідні, не була налаштована проти України та співпрацювала з основними партіями ЄС.

Навпаки, ультраправий прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан блокував дії ЄС щодо підтримки України або санкцій проти Росії та утримувався від надання допомоги Києву.

При цьому Петер Креко, старший науковий співробітник Центру аналізу європейської політики, вважає, що будь-які ультраправі партії, які прийдуть до влади, найімовірніше, наслідуватимуть Італію, а не Угорщину.

"Орбан ізольований у європейському ландшафті, і я не думаю, що хтось розглядає це як сценарій своєї мрії", - сказав він.

Водночас у Франції вкрай права партія "Національне об'єднання" обійшла партію президента Еммануеля Макрона більш ніж на 15 %. Це може змінити структуру влади і процес ухвалення рішень щодо України в парламенті, навіть якщо Макрон, як і раніше, обійматиме посаду президента, пише The Hill.

Ще одним тривожним знаком для України є зростання партії "Альтернатива для Німеччини" (AfD), яка посіла друге місце на виборах у Німеччині, випередивши Соціал-демократичну партію, очолювану канцлером країни Олафом Шольцем.

"AfD налаштована категорично проти України і присягнулася не посилати в країну більше зброї для боротьби з Росією, хоча її лідери стверджують, що вони не пов'язані з Кремлем, а прагнуть балансу у війні", - зазначає The Hill.

Ультраправі партії також набрали силу в Польщі, Румунії, Болгарії та Австрії, створивши нову загрозу для підтримки України в Східній і Центральній Європі.

В Австрії перемогу здобула Партія свободи, яка різко налаштована проти України і вважається проросійською. Хоча Австрія зберігає нейтралітет і не постачає зброю Україні, але може стати серйозною проблемою на європейській арені. Як зазначають експерти, Австрія - важлива країна для спостереження, бо вкрай праві партії там можуть "вплинути на багато рішень у проросійському напрямку".

Загалом експерти попереджають, що Росія також розглядає сплеск ультраправих по всій Європі як "головні канали" для впливу на європейську політику.

Вибори до Європарламенту - що відомо

Із 6 до 9 червня 2024 року відбувалися вибори до Європейського парламенту. FT підкреслювало, що після виборів розподіл сил у Європарламенті зміниться. Зазначалося, що ультраправі та жорсткі праві партії посилюють присутність у законодавчому органі Євросоюзу. За попередніми даними, вони можуть отримати майже чверть місць у Європарламенті наступного скликання порівняно з п'ятою частиною місць у 2019 році.

Раніше УНІАН писав, що Україна стала лінією розмежування на виборах до Європейського парламенту, яку центристи сподіваються використати. Агітація в Європі легко дається популістам на відміну від центристів.

Вас також можуть зацікавити новини: