Ультраправі та жорсткі праві партії посилюють присутність у законодавчому органі Євросоюзу.

Ультраправі партії досягли значних успіхів на виборах у Євросоюзі, досягши хороших результатів в Німеччині та впевнено перемігши на виборах у Франції, що змусило Емманюеля Макрона призначити дострокові парламентські вибори, пише Financial Times.

Попередні результати показали, що ультраправі та жорсткі праві партії можуть отримати майже чверть місць у Європарламенті наступного скликання порівняно з п'ятою частиною місць у 2019 році.

Зазначається, що результати виборів завдали відчутного удару по внутрішньому рейтингу президента Франції та канцлера Німеччини Олафа Шольца і, як очікується, допоможуть схилити Європарламент до більш антиімміграційної та антизеленої позиції. Але центристські партії зберегли більшість у новому парламенті.

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За попередніми результатами, правоцентристська Європейська народна партія отримала 184 місця, залишивши соціалістів і демократів на другому місці з 139 місцями, а ліберальну групу "Оновлення" з 80 місцями – на третьому місці. За прогнозами, кількість зелених зменшиться до 52 з 71 місця у 2019 році.

У Франції партія "Національне об'єднання" на чолі з Марін Ле Пен отримала 31,5% голосів виборців. У Німеччині всі три партії коаліції Шольца були витіснені ультраправою "Альтернативою для Німеччини" (AfD), яка посіла друге місце після консервативної опозиції ХДС-ХСС. Ультраконсервативні та націоналістичні партії також перемогли або отримали значний приріст голосів в Австрії, на Кіпрі, в Греції та Нідерландах, як показали екзит-поли.

В Італії ультраправа партія прем'єр-міністра Джорджи Мелоні "Брати Італії" набрала близько 28,6% голосів виборців, покращивши свій результат з 26% на загальних виборах 2022 року, як показали пізні результати.

Партії, що входять до ЄНП, показали високі результати в Німеччині, Іспанії, Польщі, Греції та деяких інших країнах, свідчать дані.

"У центрі залишається більшість за сильну Європу. Центр тримається. Ми всі зацікавлені в стабільності", – заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після попередніх результатів, закликавши інші центристські партії підтримати її на другий термін на посаді. Для підтримки фон дер Ляєн потрібна більшість у 720-місцевому парламенті.

Вибори до Європарламенту

Прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо (партія Open Vld) оголосив, що подасть у відставку після поразки на виборах. Помітно розчулений політик прокоментував результати парламентських виборів зі сльозами на очах. Після його промови пролунали бурхливі оплески та схвальні вигуки.

Раніше УНІАН писав, що Україна стала лінією розмежування на виборах до Європейського парламенту, яку центристи сподіваються використати. Агітація в Європі легко дається популістам на відміну від центристів.

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