Також він відреагував на загострення бойових дій.

Президент Ізраїлю Ісаак Герцог не визнає причетність його країни до вибухів пейджерів та рацій у Лівані.

В інтерв'ю Sky News він відкинув звинувачення та запевнив, що Ізраїль не хоче повномасштабної війни з цією країною. Крім того, за його словами, у "Хезболли" багато ворогів. "Ізраїль не зацікавлений у війні з Ліваном, але ця країна була захоплена "Хезболлою" і Ізраїль воює за весь вільний світ", - додав президент.

Водночас Герцог визнав, що існує ймовірність "драматичної ескалації" ситуації на фоні посилення бойових дій між Ізраїлем та "Хезболлою".

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Вибухи пейджерів

Як повідомляв УНІАН, 17 вересня стало відомо про велику кількість вибухів у Лівані та Сірії. ЗМІ писали про одночасну детонацію пейджерів з нової партії, яку нещодавна отримала "Хезболла".

Там заявили про кібератаку з боку Ізраїлю, однак країна не повідомляла про свою причетність до цього. Вже наступного дня вибухали рації та радіоелектронне обладнання. Повідомлялося, що внаслідок атаки є загиблі та постраждалі.

За даними західних журналістів, Ізраїль міг планувати цю операцію не менше 15 років. В пейджери заклали близько 28-56 грамів вибухівки та дистанційний пусковий механізм.

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