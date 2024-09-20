У пейджери було закладено 28-56 грамів вибухівки.

Ізраїль готував операцію з підриву пейджерів на бойовиках "Хезболли" в Лівані протягом щонайменше 15 років, пише видання ABC News із посиланням на джерело в американській розвідці.

Повідомляють, що під час планування атаки було задіяно підставні компанії, у яких співробітники ізраїльської розвідки та їхні активи слугували прикриттям для легальної компанії, що виробляла пейджери, причому принаймні деякі з тих, хто виконував цю роботу, не знали, на кого вони насправді працюють.

За словами джерел, у пейджери було закладено від однієї до двох унцій (28-56 г) вибухівки і дистанційний пусковий механізм для приведення в дію вибухового пристрою.

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При цьомк, як зазначає джерело, ЦРУ не застосовує таку тактику, через високий ризик того, що постраждають невинні люди.

Вибухи пейджерів у Лівані - що відомо

17 вересня по всьому Лівану масово вибухали пейджери, якими користуються учасники угруповання "Хезболла". В угрупованні цей інцидент назвали найбільшим провалом у роботі служб безпеки за останній час і звинуватили в усьому Ізраїль.

Уже 18 вересня в Лівані прогриміла нова серія вибухів. Цього разу детонували рації та інша техніка. Повідомлялося про загиблих і сотні постраждалих.

За словами міністра охорони здоров'я Лівану Фірасса аль-Аб'яда, за останні два дні внаслідок вибухів у Лівані загинули щонайменше 37 осіб і 2931 дістали поранення.

Раніше повідомлялося, що пейджери для "Хезболли" виготовила підставна угорська компанія, створена ізраїльською розвідкою. Водночас представник угорського уряду повідомив ABC News, що пейджери ніколи не перебували в Угорщині, а компанія була "торговим посередником, який не має виробничого або операційного об'єкта в Угорщині".

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