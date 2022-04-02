Після серії вибухів невстановленого походження у Бєлгороді російське командування перекидає додаткові війська у Бєлгородську область.
Про це йдеться в оперативному зведенні Генштабу ЗСУ станом на 00:00 2 квітня.
Війська прибули на залізничну станцію у Долбіно.
"За наявною інформацією, до залізничної станції Долбіно (Бєлгородська область) прибув залізничний ешелон з технікою окремих підрозділів 4-ї танкової дивізії 1-ї танкової армії Західного військового округу", - інформує Генштаб.
Вибухи у Бєлгороді: що відомо
Ввечері, 30 березня, у Бєлгороді вибухнули склади з боєприпасами. У Росії одразу ж заявили, що причиною інциденту став "людський фактор".
Потужні вибухи прогриміли й у районі села Червоний Жовтень в Бєлгородській області Російської Федерації. Попередньо, постраждали четверо російських військових.
У Генштабі, коментуючи вибухи на складах у РФ, зазначили, що росіяни продовжують зберігати і використовувати застарілі боєприпаси. Пожежа сталась у зв’язку з порушенням вимог безпеки експлуатації, офіційно заявили в Україні.
1 квітня стався іще вибухи – на нафтобазі посеред міста. Міноборони РФ звинуватило у цьому ЗСУ, проте у Міноборони України відповіли, що за вибухи на території Росії відповідальне тільки російське командування.