30 березня та 1 квітня у Бєлгороді відбулась серія вибухів – на складах боєприпасів та нафтобазі.

Після серії вибухів невстановленого походження у Бєлгороді російське командування перекидає додаткові війська у Бєлгородську область.

Про це йдеться в оперативному зведенні Генштабу ЗСУ станом на 00:00 2 квітня.

Війська прибули на залізничну станцію у Долбіно.

"За наявною інформацією, до залізничної станції Долбіно (Бєлгородська область) прибув залізничний ешелон з технікою окремих підрозділів 4-ї танкової дивізії 1-ї танкової армії Західного військового округу", - інформує Генштаб.

Вибухи у Бєлгороді: що відомо

Ввечері, 30 березня, у Бєлгороді вибухнули склади з боєприпасами. У Росії одразу ж заявили, що причиною інциденту став "людський фактор".

Потужні вибухи прогриміли й у районі села Червоний Жовтень в Бєлгородській області Російської Федерації. Попередньо, постраждали четверо російських військових.

У Генштабі, коментуючи вибухи на складах у РФ, зазначили, що росіяни продовжують зберігати і використовувати застарілі боєприпаси. Пожежа сталась у зв’язку з порушенням вимог безпеки експлуатації, офіційно заявили в Україні.

1 квітня стався іще вибухи – на нафтобазі посеред міста. Міноборони РФ звинуватило у цьому ЗСУ, проте у Міноборони України відповіли, що за вибухи на території Росії відповідальне тільки російське командування.

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