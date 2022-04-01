Відомство не буде ані підтверджувати, ані спростовувати інформацію про авіаудар.

Міністерство оборони не підтверджує інформацію про авіаудар по нафтобазі в російській Бєлгороді і наголошує, що Україна не несе відповідальність за події в Росії.

Як повідомляє УНІАН, коментуючи заяви РФ про те, що Україна причетна до пожеж на нафтобазі в Бєлгороді речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник заявив:

"Хочу відзначити те, що станом сьогодні українська держава здійснює оборонну операцію з відбиття збройної російської агресії на території України. І це зовсім не означає, що Україна повинна нести відповідальність за всі прорахунки і всі катастрофи, всі події, що відбуваються на території Російської Федерації", - сказав Мотузяник,

Він також заявив, що не буде ані підтверджувати цю інформацію, ані спростовувати, і додав, що подібні звинувачення звучать не вперше.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що не може підтвердити або спростувати ймовірну причетність України до авіаудару по нафтобазі в російському місті Бєлгород.

Знищення нафтобази в Бєлгороді

Як писав УНІАН, вранці 1 квітня в російському місті Бєлгород загорілася нафтобаза. На тлі цього жителі регіону почали масово запасатися паливом.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гудков спробував заспокоїти громадян і запевнив, що в регіоні у компанії "Роснефть" дві нафтобази: в Бєлгороді і Губкіні.

Журналіст Юрій Бутусов заявив, що знищення нафтобази в російському Бєлгороді - робота двох українських бойових вертольота Мі-24.

Станом на 16:00 не було офіційних підтверджень причетності українських військових до пожежі на нафтобазі.

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