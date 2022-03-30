Ця ситуація є прикладом типового для російських військовослужбовців масового використання застарілих небезпечних боєприпасів.

Вибух на складі боєприпасів у російському Бєлгороді вчора ввечері стався через нехтування правилами безпеки.

Про це йдеться в оперативній інформації Міністерства оборони України станом на 12:00, оприлюдненій у Facebook.

"Вчора в російському місті Бєлгород внаслідок нехтування правилами безпеки та порушення вимог транспортування боєприпасів відбулася їх самовільна детонація. Зазначена ситуація є прикладом типового для російських військовослужбовців масового використання застарілих небезпечних боєприпасів зокрема і часів Другої світової війни. Лише вчора Генеральний штаб Збройних сил України попереджав про загрозу самодетонації боєприпасів, величезний склад яких Росія облаштувала в районі Чорнобильської АЕС", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що потужні вибухи прогриміли в районі села Червоний Жовтень в Бєлгородській області Російської Федерації. Попередньо, постраждали четверо російських військових.

Вас також можуть зацікавити новини: