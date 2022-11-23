За словами місцевої влади, постраждало близько 18 осіб.

Потужні вибухи пролунали 23 листопада - на автобусній зупинці та на перехресті в Єрусалим. Правоохоронці говорять про подвійний теракт

За даними радіостанції Kan, в результаті першого вибуху постраждали кілька людей, один з них перебуває в критичному стані, а ще один - у важкому. Пізніше стало відомо про загибель одного з постраждалих. Зазначається, що вибухівка могла бути в сумці на зупинці

Водночас армійське радіо Галей ЦАХАЛ повідомляє, що вибухнув скутер, який був припаркований біля автобусної зупинки. Трохи пізніше з'явилася інформація про ще один вибух. Цього разу інцидент стався на перехресті Рамот.

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Своєю чергою The Jerusalem Post пише, що у поліції кілька версій вибухів.

"Підозра на комбінований теракт в Єрусалимі - сьогодні вранці близько 07:00 на автобусній зупинці на перехресті Гіват-Шауль спрацював вибуховий пристрій, 11 цивільних осіб отримали поранення різного ступеня важкості. Через півгодини біля автобусної зупинки на перехресті Рамот пролунав ще один вибух, легкі поранення отримали три людини", - йдеться в повідомленні.

При цьому заступник мера Єрусалима Флер Хассан-Нахум заявила, що в результаті інциденту постраждали 18 осіб.

"В результаті двох терактів в Єрусалимі, викликаних вибухами цього ранку, 18 осіб постраждало, двоє серйозно", - написала чиновниця в Twitter.

Теракти в Єрусалимі - що відомо

Ізраїль довгий час бореться за право мирно жити. Час від часу країна зазнає терактів, які забирають життя людей.

21 листопада 2021 року бойовик палестинського ісламістського руху ХАМАС відкрив вогонь у Старому місті. В результаті одна людина загинула, а ще четверо отримали поранення. При цьому поліцейські відкрили вогонь по терористу, 42-річному палестинцеві зі Східного Єрусалиму, і вбили його.

Це лише один з багатьох епізодів. Бойовики часто вибирають саме Єрусалим для своїх атак.

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