За словами Геращенка, ті дрони, якими зараз РФ бомбить Україну, призначалися для Ізраїлю.

У перспективі ми бачимо тільки нарощування підтримки. Кожен випадок удару по наших містах призводить до того, що народи західних країн вимагають більшої підтримки для України. Крім Ізраїлю.

Про це заявив радник глави МВС Антон Геращенко в інтерв'ю УНІАН.

"Хочу сказати відверто: я категорично не підтримую, не поділяю позицію уряду Ізраїлю. Вони не допомагають нам взагалі ніяк. Вони не ввели жодних санкцій проти Російської Федерації. Вони забороняють продавати нам зброю і технології, яких у них дуже багато. Уряд Ізраїлю, країни, яка своєю чергою постраждала від геноциду єврейського народу, зараз просто спостерігає за геноцидом українського народу. Це Голокост українського народу. Не допомагають нічим. Думаю, що це не пройде непоміченим", - зазначив Геращенко.

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За його словами, ті дрони, якими зараз РФ бомбить Україну, призначалися для Ізраїлю. Іран ніколи не приховував, що Ізраїль-ворог.

"Дальність польоту цих дронів - 1,5 тисячі кілометрів, вони розроблялися для ударів по містах Ізраїлю. І навіть дивлячись на це, уряд Ізраїлю вдає, що не помічає вже восьмий місяць ведеться знищення українського народу. Чим розплачуються росіяни з іранцями, я не знаю. У них можуть бути різні історії, вони тепер союзники, це держави-терористи. Погано, що така держава, як Ізраїль не підтримує нас", - сказав Геращенко.

Позиція Ізраїлю щодо війни в Україні

Ізраїль відмовлявся надавати будь-яке військове озброєння Україні через побоювання, що це може негативно вплинути на механізм вирішення конфлікту, який Ізраїль і Росія мають щодо Сирії, щоб уникнути будь-якого небажаного сценарію.

Міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц раніше підтвердив, що Єрусалим стежить за втягуванням Ірану у війну в Україні, попри заперечення Тегерана про надання Москві дронів-камікадзе Shahed 131 і Shahed 136. "Ми бачимо, що Іран надає БПЛА, а також може надати додаткові передові системи в найближчому майбутньому. Іранці методично брешуть про продаж цього обладнання", - сказав Ганц.

16 жовтня видання The Washington Post з посиланням на представників безпеки США і союзників повідомило, що Іран посилює свої зобов'язання постачати зброю Росії для війни проти України і готовий передати не тільки дрони, а й ракети класу "земля-земля".

Того ж дня ізраїльський міністр у справах діаспори Нахман Шай заявив, що оскільки Іран передає Росії балістичні ракети, Ізраїль повинен надати військову допомогу Україні, як це роблять США і країни НАТО.

Наступного дня заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв заявив, що надання Ізраїлем військової допомоги Україні зруйнує відносини країни з Росією.

18 жовтня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна відправить Ізраїлю офіційну ноту з проханням невідкладно надати системи протиповітряної оборони.

При цьому президент України Володимир Зеленський критикував Ізраїль за відсутність допомоги Києву. Так, 23 вересня він заявляв, що шокований відсутністю допомоги Україні від Ізраїлю з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Колишній прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху висловився проти ідеї надання Україні зброї. Він вважає, що зброя, передана Україні, може опинитися в руках Ірану.

Так само сьогодні міністр оборони цієї країни Бенні Ганц заявив, що Ізраїль запропонував допомогу Україні в розробці системи раннього попередження про ракетні загрози, але не надаватиме системи озброєння.

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