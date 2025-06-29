Уперше російський військовий корабель помітили, як він безпосередньо захищає активи, що беруть участь в обході санкцій.

Корвет військово-морського флоту Російської Федерації "Бойкий" супроводжував танкери "Сельва" та "Сьєрра" через Ла-Манш у російські порти Балтики. Обидва судна входять до "тіньового флоту" РФ, за допомогою яких Москва обходить західні санкції.

Колишній офіцер Королівського флоту Великої Британії Том Шарп у своїй колонці для The Telegraph пише, що, на перший погляд, ця подія може видатися не більше ніж демонстративним військово-морським маневром, але насправді ж це стратегічний зсув.

Вперше російський військовий корабель безпосередньо захищає активи, що беруть участь в обході санкцій. Це не просто морська логістика - це послання для НАТО, Заходу, Великої Британії, "Великої сімки" і будь-кого, хто розглядає можливість посилення практичного застосування санкцій на морі.

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Відмінною особливістю цього випадку було не тільки те, що він супроводжував танкери, а те, що при цьому він фальсифікував сигнал автоматичної ідентифікаційної системи (AIS). Військові кораблі фактично звільнені від передачі даних AIS, але в мирний час вони роблять це через професіоналізм. Фальсифікація даних незвична, не кажучи вже про те, що це тактично наївно, коли корабель перебуває в межах видимості з берега і відстежується всіма радарами в цьому районі.

Цей ескорт змінює ситуацію. Росія тепер демонструє, що буде використовувати жорстку силу для захисту "тіньового флоту".

Росія стає більш сміливою і конфронтаційною в морі. Спроби застосувати силу проти кораблів "тіньового флоту" вже призвели до того, що у відповідь російський літак порушив повітряний простір НАТО. Тепер розгортання військових кораблів, ймовірно, означатиме більше потенційних гарячих точок, які можуть призвести до війни.

Крім того, той факт, що сучасний військовий корабель відправлений для супроводу танкерів, що старіють, говорить про те, що Москва бачить загрозу для "тіньового флоту", а Путін відчайдушно прагне зберегти його.

Тіньовий флот Росії - останні новини

Аналітики вважають, що російський тіньовий флот для експорту нафтопродуктів може налічувати від 600 до 1000 суден. Вони допомагають обходити західні санкції та торгувати енергоносіями.

Видання The Telegraph писало, що російський корвет "Бойкий" передав фальшивий ідентифікаційний сигнал, проходячи через Ла-Манш. Він пройшов разом із двома нафтовими танкерами, які є частиною тіньового флоту Росії.

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