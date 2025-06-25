Корвет "Бойкий" передав фальшивий ідентифікаційний сигнал, супроводжуючи два танкери тіньового флоту РФ. Аналітики вже назвали це дуже незвичайним кроком з боку росіян.

Російський корвет "Бойкий", оснащений керованими ракетами і встановленими кулеметами, передав фальшивий ідентифікаційний сигнал, проходячи через Ла-Манш.

Як повідомило видання The Telegraph, це не вперше цього року, коли військовий корабель увійшов у британські води після того, як у березні його відстежували, коли він проходив через Ла-Манш і Північне море.

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Цього разу він пройшов разом із двома нафтовими танкерами, Sierra і Naxos, які є частиною тіньового флоту Росії.

"Використання військових кораблів для захисту розглядалося як спроба Москви утримати Велику Британію та інші держави НАТО від захоплення суден тіньового флоту", - зазначило видання і додало, що кількість російських нафтових танкерів, які проходять через Ла-Манш, майже подвоїлася відтоді, як Лондон запровадив санкції проти Москви після вторгнення в Україну.

Видання з посиланням на BBC Verify, повідомило, що Boikiy не активував системи стеження, коли відплив з Конакрі, столиці Гвінеї на початку цього місяця.

Повідомляється, що судно не активувало свою автоматичну ідентифікаційну систему (AIS), яка сповіщає інших моряків і берегову охорону про своє місцеперебування, маршрут, щоб забезпечити безпечний прохід у морі.

Натомість корвет ішов під загальним ідентифікаційним номером 400000000, через що він помилково відображався на сайтах відстеження, як і попередні судна, що використовували цей ідентифікатор.

Verify, яка використовувала супутникові знімки, дані відстеження та відеозаписи для ідентифікації військового корабля, повідомила, що він пройшов поблизу Канарських островів, перш ніж зустрітися з двома тіньовими танкерами в гирлі Ла-Маншу 20 червня.

Фредерік Ван Локерен, аналітик і колишній офіцер бельгійського флоту, сказав, що для російського військового корабля незвично маскуватися:

Зазвичай, якщо росіяни хочуть залишатися прихованими, вони просто відключають свій сигнал AIS. Тож для них маскування під щось інше... це дуже, дуже незвично".

Тіньовий флот РФ

Тіньовим флотом називають судна, які Росія використовує для перевезення своєї нафти, нафтопродуктів і скрапленого природного газу в обхід західних санкцій.

Аналітики вважають, що російський тіньовий флот для експорту нафтопродуктів може налічувати від 600 до 1000 суден.

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