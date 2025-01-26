Маск запропонував назвати Ла-Манш на честь президента США.

Американський мільярдер і близький соратник президента США Дональда Трампа Ілон Маск запропонував перейменувати протоку Ла-Манш, яка розділяє Англію і Францію.

У повідомленні в соцмережі Х Маск запропонував назвати протоку на честь Джорджа Вашингтона - першого президента США. Він також опублікував карту Ла-Маншу вже з новою назвою - "Канал Джорджа Вашингтона".

"Нова назва для протоки, що розділяє Англію і Францію", - підписав Маск карту.

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Ла-Манш або Англійський канал - протока між узбережжям Франції та островом Великою Британією. Разом із Па-де-Кале з'єднує Північне море з Атлантичним океаном. Слово Ла-Манш було запозичене з французької назви протоки - la Manche (з фр. - "неширока протока, рукав"), яка використовувалася щонайменше з XVII століття.

Раніше США офіційно перейменували Мексиканську затоку на затоку Америки. Також найвищій горі в Північній Америці Денілі повернули ім'я Маккінлі (на честь республіканця і 25-го президента США).

Ілон Маск - новини

Глава адміністрації президента США Дональда Трампа Сьюзі Вайлс відмовила Ілону Маску в наданні кабінету в Західному крилі Білого дому.

Також раніше між Маском і Олафом Шольцом виник скандал після того, як мільярдер зробив скандальний жест на інавгурації Трампа. Шольц заявив, що в Німеччині не підтримують праві екстремістські позиції.

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