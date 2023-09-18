На тлі передвиборної боротьби в Польщі розкрили старі плани оборони для дискредитації суперників.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак опублікував розсекречені плани оборони країни на випадок повномасштабного російського вторгнення. За його словами, план передбачав здачу майже без бою близько 40% польської території.

План оборони, датований 2011 роком, передбачав організований відступ польської армії від східних кордонів і зайняття стратегічної оборони по рубежах великих річок в центральній частині країни – Вісли і Дунайця. Після цього Польща планувала дочекатися приходу підмоги від союзників по НАТО.

Ці плани, які були відомі і раніше, були голосно представлені Блащаком в контексті передвиборчих перегонів, де чинна влада намагається подати себе як більш послідовного захисника країни в порівнянні з конкурентами-попередниками.

"Уряд Туска в разі війни був готовий віддати половину Польщі. План використання Збройних сил, затверджений тодішнім главою Міноборони Клихом, передбачав, що самостійна оборона країни тривала б максимум два тижні, а після семи днів ворог вийде на правий берег Вісли. Документи чітко показують, що Люблін, Жешув і Ломжа могли стати польською Бучею", – завив Блащак у пафосному відеоролику, додавши на закінчення, що правляча партія "Право і справедливість" змінила підхід до оборони, вирішивши захищати кожен метр польської території.

Український портал "Мілітарний" звернув увагу, що на показаних Блащаком фотокопіях видно дату розсекречення плану - 2013 рік. Ймовірно, це сталося якраз тому, що вже тоді від цього плану оборони вирішили відмовитися, припускає видання.

"Необхідно також додати, що для правильної оцінки такої військової стратегії необхідно розуміти контекст і час, коли вона була укладена. На 2011 рік польська армія перебувала в дуже скрутному становищі і мала низьку боєздатність, чисельно армія тільки скорочувалася. Відповідно, польські військові стратеги при плануванні виходили з доступних їм ресурсів", – підкреслює "Мілітарний".

Раніше УНІАН вже писав про те, що Польща вирішила відмовитися від старої оборонної доктрини, яка передбачає здачу без бою східних регіонів країни.

Ще в січні той же Маріуш Блащак розповідав, що Польща вирішила відмовитися від старої доктрини на користь жорсткої оборони з боями за кожне прикордонне селище. Тоді Блащак зізнавався, що керівництво країни зважилося на це саме через побачене вже в рамках повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Тільки побачивши звірства росіян у Бучі, польський уряд зрозумів, що навіть тимчасова окупація частини країни є неприйнятною.

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