Замість глухої оборони на вигідних рубежах польська армія спробує боротися за кожен населений пункт.

Польща змінила оперативний план оборони країни на випадок вторгнення зі сходу. Тепер польська армія має намір тримати оборону прямо на кордоні з Росією і Білоруссю, а не в глибині країни, як передбачалося раніше. Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак в інтерв'ю виданню I.pl.

"Ми відмовляємося від доктрини, яка діяла багато років. Тоді передбачалося, що оборона Польщі почнеться тільки на лінії Вісли, і ми без бою віддамо східну частину країни", – заявив він.

За словами Блащака, відмовитися від старої доктрини поляків змусив досвід російського вторгнення в Україну, зокрема різанина в Бучі. Влада Польщі має намір не допустити повторення подібних трагедій на своїй території.

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"Ми припускаємо боротьбу за кожен шматок Польщі. Тому ми повинні бути сильними і дуже сильними саме на сході нашої країни, адже тут проходить головна лінія нашої безпеки і незалежності", – заявив міністр.

Різанина в Бучі

У перші дні повномасштабного вторгнення в Україну російським військам вдалося захопити північні передмістя Києва, включаючи місто Буча. Після місяця важких боїв окупанти змушені були відступити.

На звільнених територіях відкрилася картина масштабних військових злочинів, скоєних окупантами щодо мирного населення. Щонайменше, росіяни убили 400 цивільних. Встановлено численні факти тортур, зґвалтувань та грабежів мирного населення.

Згодом журналісти змогли ідентифікувати частину російських солдатів, які скоювали військові злочини у Бучі. Росія не визнала факти військових злочинів, а Путін нагородив бригаду, що стояла в Бучі.

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