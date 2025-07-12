Видання зазначило, що Україні пообіцяли інвестиції, але з умовами.

На дводенній Римській конференції з відновлення України відчувався провал між війною, що триває, і обіцянками інвестицій, які можуть бути залучені, але тільки після її закінчення.

Як пише Le Monde, головне завдання союзників України полягає в тому, щоб переконати інвесторів зайти на український ринок вже зараз.

Гендиректор Київської школи економіки Майкл Шнайдер зазначив, що Україна та її союзники рухаються в напрямку збільшення інвестицій, але повільно.

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"Очевидна проблема пов'язана з безпекою: росіяни посилили бомбардування і збільшили виробництво дронів, а інвестори хочуть гарантій безпеки", - пояснив він.

До того ж нерішучість США в питанні підтримки України не покращує ситуацію. Відразу після приходу до влади Дональда Трампа іноземні інвестори сподівалися на перемир'я в Україні.

"Сьогодні всі розуміють, що війна може затягнутися", - підкреслив Шнайдер.

Видання зазначило, що за підсумками саміту було оголошено про численні державно-приватні партнерства, а також про створення Єврокомісією нового інвестиційного фонду для відновлення України.

Саміт із відновлення України

Зустріч із питання відновлення України відбувається вже вчетверте. Але цього разу вона проходила на тлі посилення російських ударів по містах України.

Сьогодні видання The Telegraph написало, що невизначена поведінка Трампа підірвала зусилля України з відновлення після війни. Видання зазначило, що Трамп ніяк не може визначитися зі своєю позицією щодо України і це серйозно відлякує і стримує потенційних інвесторів.

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