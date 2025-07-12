Нестабільність політики Трампа заважає Україні шукати гроші та будувати плани на життя після війни.

Десятки західних лідерів, а також безліч неурядових організацій і компаній з усього світу зібралися в Римі на амбітну "Конференцію з відновлення України".

Як пише The Telegraph, метою саміту була розробка дорожньої карти зі "швидкого відновлення і довгострокової реконструкції України". "Але жодні теплі слова і доброзичлива дипломатія не можуть приховати той факт, що майбутнє України визначається забаганками однієї людини: Дональда Трампа", - констатувало видання.

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Як зазначило видання, перед римським самітом, надії на відродження України серйозно похитнулися після того, як з'ясувалося, що гігант з управління активами з Волл-стріт BlackRock, що зіграв ключову роль у зборі десятків мільярдів доларів на повоєнну відбудову України, більше не бере участі у проєкті. Зокрема, після початку війни цей інвестиційний гігант зіграв ключову роль у створенні "Фонду відновлення України".

Ще більш тривожним для України є те, що саме обрання Трампа президентом спонукало BlackRock злякатися і піти.

Видання зазначило, що 2024 року Філіп Гільдебранд, заступник голови ради директорів BlackRock, був упевнений, що його компанії вдалося залучити близько $2,5 млрд від західних союзників, банків розвитку та приватних інвесторів. На його думку, ця сума може перевищити $15 млрд.

Проте, навіть за максимальної оцінки Гільдебранда, це все одно становило б лише малу частину від $525 млрд, які, на думку Світового банку, знадобляться для відновлення України.

The Telegraph написав, що втрата BlackRock буде важко відчуватися в Києві та за його межами, але ще сильніше буде відчуватися те, як Трамп продовжить кидати тінь на суверенітет фонду.

Видання підкреслило, що це показово для людини, чиє ставлення до України коливалося від байдужості до відвертої ворожості. Така непослідовність і стала каталізатором змін у позиції BlackRock. Компанія була змушена змінити свою позицію, оскільки різкі повороти Трампа відлякали інвесторів, яких компанія намагалася залучити.

"Оскільки Білий дім не може визначитися з позицією щодо України, здатність країни самостійно визначати свою долю стає більш невизначеною, ніж будь-коли. США, у певному сенсі, є найбільшим донором України. Вони також надають їй найбільшу військову підтримку. Цього року Київ зіткнувся з дефіцитом у розмірі $19 млрд через скорочення допомоги США", - пояснило видання.

Допомога США Україні

11 липня в Сенаті США схвалили виділення $500 млн на зброю для України. Допомогу затверджено комітетом у межах законопроєкту про національну оборону США на 2026 фінансовий рік. Законопроєкт було схвалено комітетом 9 липня 2025 року переважною більшістю голосів - 26 проти 1.

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