Німецький канцлер каже, що тісно контактує з американським урядом щодо закупівлі більшої кількості систем Patriot та їх відправки в Україну.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц обговорював із президентом США Дональдом Трампом питання постачання більшої кількості систем Patriot і ракет до них для України, але остаточне рішення ще не прийнято. Про це німецький лідер повідомив на пресбрифінгу в кулуарах конференції з відновлення України URC 2025, що відбувається 10 липня в Римі, пише The Guardian.

За словами Мерца, він "тісно контактує з американським урядом, з президентом Трампом" щодо планів закупівлі більшої кількості систем Patriot та їх відправки в Україну. Також він наголосив на необхідності посилення протиповітряної оборони України "у світлі триваючих російських атак".

"Американцям самим потрібна частина з них (систем Patriot, - ред.), але у них їх також багато... Ще не остаточно визначено, чи буде здійснено поставку ", – цитує видання канцлера Німеччини.

Відео дня

Також він зазначив журналістам, що інтереси Німеччини та Європи щодо зростання, вільної ринкової економіки, енергетичної безпеки та політичної свободи безпосередньо пов'язані з підтримкою України в її боротьбі проти Росії.

Німеччина домовляється зі США про Patriot для України

Раніше УНІАН повідомляв про ймовірну секретну угоду між урядом Німеччини і президентом США Дональдом Трампом щодо зброї для України. Як писало видання Bild, уряд Німеччини терміново працює над екстреним рішенням, щоб передати Україні нові системи ППО і достатню кількість ракет. Зазначалося, що Берлін очікує згоди міністра оборони США Піта Гегсета на передачу двох установок Patriot, за які Німеччина готова заплатити.

Згодом речник німецького уряду Стефан Корнеліус підтвердив, що Німеччина хоче купити у США Patriot і ракети для України. Коли журналісти запитали його, чи веде уряд канцлера Фрідріха Мерца переговори зі США щодо закупівлі ракет Patriot для Києва, він сказав, що існують "різні способи" задоволення потреб України в протиповітряній обороні, а також підтвердив, що ведуться "інтенсивні переговори".

Тим часом експерти Defense Express важають, що якщо Німеччина замовить у США системи Patriot для України за стандартною процедурою, коли укладається контракт, який погоджується на рівні урядів, після чого починається виробництво, то чекати батареї доведеться роки.

Вас також можуть зацікавити новини: