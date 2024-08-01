Чернєв зазначив, що зараз у Сполучених Штатах триває передвиборчий період, і ніхто не хоче робити різких кроків.

Народний депутат, заступник голови Комітету Ради з питань нацбезпеки оборони та розвідки, голова постійної делегації України в ПА НАТО Єгор Чернєв, який був присутній на слуханнях в Сенаті США, розповів, чому питання застосування далекобійної зброї по військових цілях вглиб РФ досі повністю не вирішено.

Як він зауважив в етері телемарафону, напередодні під час слухання від деяких сенаторів лунали запитання до представника Держдепу про те, якої саме ескалації чи якої відповіді побоюються США, не надаючи Україні дозволу на використання далекобійної зброї для ударів по РФ.

"Чесно кажучи, відповідь мене здивувала. Тому що відповідь була, що Росія буде бити по цивільній інфраструктурі. Такій, наприклад, як шпиталь, як це відбулось з "Охматдитом", – акцентував Чернєв.

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Він зауважив, що ворог і так завдає ударів по цивільній інфраструктурі та обстрілює цивільних українців від самого початку повномасштабного вторгнення.

"І тому, чесно кажучи, я абсолютно не розумію побоювань наших партнерів щодо якоїсь ескалації. Я не отримав жодної відповіді, чим може бути ескалація, чого можна очікувати від РФ. Хоча ми всі бачили, скільки разів ми перетинали умовні "червоні лінії", після яких Росія погрожувала точно щось вдіяти", – додав депутат.

Зазначається, що Сенат та Конгрес США повністю на стороні України у питанні зняття заборони на удари вглиб РФ.

"Ми останні декілька днів зустрічалися і з республіканцями, і з демократами. Вони підтримують те, що все ж таки мають бути зняті будь-які заборони. І Україна має використовувати так, як вона вважає за потрібне, таку зброю", – підкреслив він.

Але без офіційного дозволу США це зробити неможливо.

"В нас є певні плани, як все ж таки підштовхнути адміністрацію з боку Конгресу до цього рішення… Тому ми продовжуємо працювати над цим питанням, щоб все ж таки отримати цей дозвіл на биття далекобійною зброєю по території РФ", – сказав Чернєв.

Нардеп зауважив, що у США дуже обізнані в тому, що відбувається в Україні.

"Я думаю, що це питання вдасться просунути. Але, ми маємо розуміти, що зараз знаходимося не в найкращій ситуації, тому що в США всі зайняті виборами, передвиборчими перегонами, передвиборчою кампанією. І ніхто не хоче робити якихось різких кроків. Тому це дещо ускладнює наше завдання, але ми точно не будемо опускати руки", – резюмував Чернєв.

Дозвіл на удари по території РФ

Як повідомляв УНІАН, в адміністрації президента США Байдена не надають прямої відповіді щодо обставин, за яких Вашингтон дозволив би ЗСУ використовувати американську зброю для ударів вглиб території РФ. В Білому домі кажуть, що постійно слідкують за ситуацією та роблять висновки, а "теперішня позиція президента полягає в тому, що обставини змінюються".

Раніше у Держдепі США говорили, що дозволять Україні вражати російські позиції на більшій відстані, якщо армія РФ спробує розширити фронт.

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