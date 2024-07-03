Питання обговорювали під час слухань в Комітеті Палати представників з міжнародних відносин.

США дозволять Україні вражати російські позиції на більшій відстані, якщо окупаційна армія спробує розиширити фронт.

Таку заяву зробив помічник Державного секретаря з питань Європи Джеймс О'Браєн під час слухань в Комітеті Палати представників з міжнародних відносин, пише Голос Америки. Так він відповів на обурення конгресмена-республіканця Томаса Кіна, який заявив, що політика адміністрації Джо Байдена щодо ударів по території РФ змінилася лише після наступу РФ на Харківському напрямку, але й тоді вони вдались "до напівзаходів".

"Конгресс досі не розуміє, якою саме є ця політика. Останні звіти вказують на те, що адміністрація обмежує використання американської зброї на території Росії в межах 100 кілометрів від кордону України. Що значно менше повного радіуса дії ATACMS, який становить понад 300 кілометрів. Скільки російських авіабаз знаходяться в зоні дії атакамсів, які адміністрація не дає вразити Україні?" - спитав він. Відео дня

О'Браєн зазначив, що наразі російські загарбники втрачають здатність наступати на цьому напрямку, оскільки українська армія знищує їхні потужності поблизу кордону. За його словами, пріоритетом було надання зброї та її зосередження "в областях найгострішої необхідності".

"Спершу, це була територія, де Росія проводила наступ під Харковом. І тепер, як сказав минулого тижня Джейк Салліван, якщо Росія спробує розширити цей фронт, Україні буде дозволено досягати цілей на більшій відстані", - зазначив він.

Дозвіл на удари по Росії

Як повідомляв УНІАН, у травні генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що країнам-членам варто подумати над скасування заборони на удари по РФ із західною зброї.

Представники низки країн підтримали його, надавши такий дозвіл. Згодом заборону частоково скасували і Сполучені Штати. The Washington Post пише, що ЗСУ не можуть завдавати ударів по окупантах на відстані понад 100 кілометрів від кордону.

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