Французів не цікавить війна в Україні і вони не розділяють гучних заяв свого президента щодо цього.

Несподівана заява президента Франції Еммануеля Макрона щодо гіпотетичної відправки військ в Україну свідчить про його намір перебрати на себе лідерство в Західному світі і очолити коаліцію країн, що підтримують Україну. Однак внутрішньополітична ситуація у самій Франції може стати йому на заваді, пише Politico.

Як зауважують журналісти, у своїй заяві Макрон прямо акцентував, що зараз в російсько-українській війні "на кону Європа".

"Немає сумнівів, що президент Еммануель Макрон хоче взяти на себе мантію глобального лідерства та перезапустити слабку підтримку України Заходом, але французька політика зробить для нього цю роль важкою", – стверджує видання.

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Politico зазначає, що вся французька опозиція вже накинулася на Макрона через його гучну заяву. Його розкритикували як крайні праві, як от Марін Ле Пен, так і ліві сили, зокрема впливова Соціалістична партія. Навіть центристи засудили "демонстрацію м’язів президента".

Слова Макрона не знайшли підтримки і серед пересічних французів, що є головною проблемою для президента з огляду на просідання рейтингів його центристської ліберальної партії.

Французький соціолог Бруно Жанбарт висловив припущення, що свою заяву Макрон адресував перш за все іншим західним лідерам. Адже раніше його жорстко критикували за "близькість" до російського президента Володимира Путіна на початку війни.

Крім того, Францію постійно критикують за недостатні обсяги військових поставок Україні з огляду на великий військовий бюджет країни. Politico припускає, що нова заява Макрона мала на меті виправити це враження і показати рішучість допомагати Україні.

Однак найбільший виклик для Макрона полягає в тому, що його амбіції не відповідають панівним настроям у Франції щодо України. Для французів війна не є великим цивілізаційним зіткненням за європейську демократію та свободу, як її бачать країни Східної Європи, які все ще пам’ятають часи "правління Росії".

Соціологічні опитування свідчать, що за два роки рівень симпатій до України серед французів впав на 24 процентні пункти – до 58%. При цьому лише 50% французів підтримують поставки зброї Україні.

Заява Макрона про відправку військ до України

Як писав УНІАН, у понеділок Макрон заявив журналістам, що обговорював ідею відправки військ в Україну. За його словами, зараз ця ідея не має підтримки, але виключати її повністю не можна. При цьому він наголосив, що Європа не має права допустити перемогу Путіна в Україні.

Хоча більшість країн Європи після цього виступили із заявами, в яких запевнили у відсутності планів допомагати Україні своїми військами, знайшлися і ті, кому ідея сподобалася. Зокрема в Литві зауважили, що ідея варта уваги, адже в Україні вирішується доля Європи.

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