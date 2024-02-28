Щоправда, самі литовці поки ще не заявляли про намір послати саме свою армію.

Ідея про відправку західних армій на допомогу ЗСУ варта уваги, адже в Україні вирішується майбутнє Європи. Таку думку висловив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

"На полях битв України вирішується доля Європи. Такі часи вимагають політичного лідерства, амбіцій і сміливості мислити нестандартно. Ініціатива, що стоїть за вчорашньою зустріччю в Парижі, варта уваги", – написав він у своєму Твіттері.

Попередник Ландсбергіса на посаді очільника МЗС, а сьогодні посол Литви в Швеції, Лінас Лінк’явічус своєю чергою зауважив, що президент Франції Еммануель Макрон говорив про відправку військ до України в перспективі, а не зараз.

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"Чому президент Макрон викликав стільки чутливості? Проголосив, що війська НАТО можуть прибути в Україну у МАЙБУТНЬОМУ. Наполягав на тому, що не можна дозволити автократії перемогти демократію військовою силою, і всі варіанти повинні бути розглянуті. Що в цьому поганого?" – написав Лінк’явічус в Твіттері.

Що запропонував Макрон

Як писав УНІАН, у понеділок Макрон заявив журналістам, що на зустрічі із іншими західними лідерами він обговорював гіпотетичну можливість відправки західних військ в Україну. При цьому французький президент уточнив, що ідея не отримала "консенсусу", проте "нічого не можна виключати".

Наступного дня ледь не половина країн Європи виступила з уточненнями, запереченнями та спростуваннями – європейські лідери запевняли, що ніхто не планує відправляти свої армії на допомогу українцям. Зокрема такі заяви зробили у Чехії, Іспанії, Польщі, Італії, Німеччині, Угорщині, Австрії та інших країнах.

У Росії на додачу до цих заперечень пригрозили НАТО повномасштабною війною.

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