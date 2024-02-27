Заява Макрона схвилювала всю Європу.

Після слів президента Франції Еммануеля Макрона про можливу відправку військ НАТО в Україну у майбутньому, заяви зробили представники Чехії та Польщі. Прем'єр-міністри цих країн заявили, що вони не розглядають можливість відправки військ на Україну.

"Я переконаний, що ми повинні розвивати ті шляхи підтримки, які ми почали після російської агресії. Я вважаю, що нам не потрібно відкривати якісь інші методи або шляхи", - цитує прем'єра Чехії Петра Фіалу видання Reuters.

Прем'єр Польщі Дональд Туск додав: "Польща не планує відправляти свої війська на територію України. Я думаю, що сьогодні не варто міркувати про те, чи виникнуть обставини, які можуть змінити цю позицію".

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Відправка військ НАТО в Україну - головні новини

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо перед зустріччю з Макроном в Парижі заявив, що деякі члени НАТО і ЄС розглядають можливість відправки солдатів на Україну. За його словами, це призведе до ескалації конфлікту.

Представник Білого дому заявив, що Сполучені Штати не планують відправляти війська на Україну і що НАТО також не планує відправляти війська на Україну.

При цьому президент Франції заявив, що що не виключає відправку західних військ на територію України в майбутньому. Цю ідею підтримав також прем'єр-міністр країни Габріель Атталь.

Водночас прем'єр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що відправка військ в Україну зараз не актуальна. При цьому він підкреслив, що кожна країна має право обговорювати власні рішення щодо розміщення військ за межами своїх кордонів.

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